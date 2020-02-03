Как всегда, коротко, как всегда, информативно.

Дальность езды на одном заряде короля электрокаров и сейчас заставляет конкурентов завидовать, а вскоре Tesla S сможет везти без подзарядки еще дальше.

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"Мы быстро приближаемся к отметке в 400 миль для Model S", – заявил Илон Маск во время конференции по поводу объявления финансовых результатов компании за 4 квартал 2019 года. В метрической системе это 643,738 километра. Далее была еще более "откровенная" реплика: "появление 400-мильной Model S осталось ждать недолго", – в ответ на вопрос о начале использования аккумуляторов нового типа для Model S и X, которые уже применяются для Model 3. Издание Engadget утверждает, что высокопроизводительная Model S Plaid с новыми аккумуляторами появится на рынке позднее в этом году.

Для владельцев актуальных версий Model S это означает, что дальше увеличивать дальнобойность путем обновления программного обеспечения, уже не получится. Тем не менее, максимальный запас хода актуальной Tesla Model S составляет 610 километров по системе измерения WLTP, или около 574 километров по циклу EPA, что оставляет за этим электрокаром звание лидера.

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