Попит на електричний кроссовер від Hyundai виявися вищім, ніж планували маркетологи. Завод в Кореї вже не справляється з засмоленнями тому було прийнято рішення відкрити виробничу лінію в Чехії.

Щоб задовольнити постійно зростаючий попит на електромобілі в європейських країнах, компанія Hyundai Motor ухвалила рішення відкрити виробництво моделі Kona Electric на своєму заводі в Ношовіце (Чехія). Це дозволить в значній мірі скоротити терміни поставок електрокросоверу кінцевим покупцям в Європі, в тому числі, і в Україну. Старт виробництва запланований на березень 2020 року.

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Рішення про відкриття виробництва моделі Kona Electric в Чехії було продиктовано щорічно зростаючим попитом на електромобілі на європейському ринку. З моменту старту продажів електрокросоверу в 2018 році, кількість замовлень покупців перевищила всі очікування компанії, а існуючі потужності виробництва (в даний час випуск Kona Electric налагоджений на південнокорейському заводі Hyundai в Ульсані) не були розраховані на настільки великий попит.

"Ми постійно прислухаємося до думки і бажань наших покупців, доказом тому є наше рішення про початок виробництва моделі Kona Electric на заводі Hyundai в Чехії. По мірі того, як все більше покупців при виборі автомобіля замислюються про те, який вплив вони матимуть на навколишнє середовище, ми бачимо великий потенціал для поставок електромобілів на європейський ринок. Цей крок посилить наші позиції як лідера в сфері майбутньої мобільності", - заявив Чой Дон Ву, президент Hyundai Motor Europe.

У планах компанії на цей рік - поставка на європейський ринок більше 80 000 електромобілів, включаючи такі моделі, як Kona Electric, IONIQ Electric і NEXO. Це дозволить Hyundai Motor стати найбільшим постачальником екологічного легкового транспорту в Європі у 2020 році.

"Відкриття виробництва Kona Electric на заводі Hyundai в Чехії - гарна новина для нас, оскільки тепер, завдяки скороченню плеча доставки, ми зможемо більш якісно задовільнити потреби наших клієнтів. Kona Electric - унікальний для українського ринку електрокросовер, доступний з двома батареями на вибір - 39.2 кВт∙год (з запасом ходу до 312 км) або 64 кВт∙год (з запасом ходу до 450 км). Продажі цієї моделі в Україні, які почалися минулого літа, дозволили нам стати лідером в сегменті нових електромобілів українського ринку за підсумками 2019 року - сумарно ми продали 151 електрокар Kona Electric і IONIQ Electric”, - зазначили в компанії “Хюндай Мотор Україна”.

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