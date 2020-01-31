З 1 лютого 2020 р. автомобіль став доступний в дилерській мережі Mitsubishi.

Рамний позашляховик Mitsubishi Pajero Sport отримав нову зовнішність в стилі Dynamic Shield, 8-дюймову цифрову панель приладів, двері багажника з електроприводом, а також кілька інших оновлень. При цьому Pajero Sport 2020 залишається справжнім позашляховиком з фірмовою системою Super Select 4WD-II і міцною рамною конструкцією.

Як і моделі L200 та ASX, які були презентовані в Україні у 2019 році, новий Міцубіші Паджеро Спорт 2020 отримав дизайн Dynamic Shield. Завдяки цьому передня частина виглядає ширше і візуально підкреслює силу й динаміку позашляховика. Водночас хромовані деталі корпуса надають йому преміальності.

Нові основні LED фари роблять “погляд” позашляховика сміливішим, підкреслюють стабільність автомобіля. А комбінацію задніх світлодіодних ліхтарів у характерному вертикальному виконанні розділили на стоп-сигнал і габаритний ліхтар.

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Істотних змін позашляховик зазнав і в інтер'єрі. Одним з ключових оновлень в Pajero Sport є 8-дюймовий кольоровий рідкокристалічний дисплей панелі приладів, який об'єднує спідометр, тахометр й іншу інформацію про автомобіль в трьох варіантах меню. Також зміни торкнулися і мультимедійної системи. Тепер це оновлена Mitsubishi Connect 2 з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, представлена раніше у новому ASX і Outlander. Тільки у новій версії Pajero Sport є можливість підключення системи навігації TomTom.

Новий Pajero Sport отримав важливі технічні оновлення, які спрямовані на зручність і безпеку водія. Вперше в історії бренду позашляховик оснащений дверима багажного відділення з електроприводом, і пропонує кілька корисних функцій. Тепер багажник можна відкрити, провівши ногою під заднім бампером з двох кутів - зліва і справа, де встановлені сенсори безконтактного управління багажником. Також власник позашляховика може встановити комфортну висоту підйому дверей, для чого необхідно вибрати бажану висоту підйому і зафіксувати її довгим натисканням на кнопку управління.

Новою є система попередження про поперечний рух позаду під час виїзду заднім ходом Rear Cross Traffic Alert (RCTA). Система допоможе при виїзді з місця паркування або гаража при обмеженому бічному огляді. Якщо датчик-радар виявить транспортний засіб, який рухається у напрямку вашого автомобіля, система попередить водія про небезпеку зіткнення. Про можливі перешкоди та загрози зіткнення буде сигналізувати і нова функція в системі кругового огляду Multi Around Monitor. Водій почує звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться піктограма, якщо ультразвукові датчики виявлять перешкоду.

Радіолокаційні радари використовує й Асистент зміни смуги руху Lane Change Assist (LCA). Якщо буде виявлено автомобіль на сусідній смузі руху на високій швидкості, а водій переїжджає на цю смугу, система попередить про небезпеку, підморгуючи індикатором у відповідному дзеркалі. Дані нові системи спрямовані на уникнення аварійних ситуацій.

Pajero Sport 2020 модельного року оснащений потужним 2,4 л дизельним двигуном з турбіною і системою MIVEC, який покликаний забезпечити потужність в пересуванні в будь-яких обставинах, тягові характеристики в широкому діапазоні обертів. Всі фірмові напрацювання інженерів Mitsubishi Motors забезпечують можливість досягти максимальної потужності 133 кВт на 3500 об/хв. (181 л.с.) і максимального крутного моменту 430 Нм на 2500 об/хв. та 400 Нм вже з 1500 об/хв.

8-ступінчаста АКПП має систему ручного перемикання швидкостей Sport Mode за допомогою важеля або підкермових пелюсток.

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Головною відмінною рисою Pajero Sport залишається система повного приводу Super Select 4WD-II. Система пропонує 4 режими, які легко перемикаються під час руху. Перш за все, це режим 2Н (задній привід) для руху по сухому асфальту, який також дозволяє заощадити паливо. Режим 4Н підключає повний привід, який допомагає з упевненістю рухатися по ґрунтових, слизьких або засніжених дорогах. Режим 4HLc забезпечує блокування центрального диференціала для безпечного пересування по снігу, льоду, піску і складному бездоріжжю. Режим 4LLc блокує задній диференціал і при зниженій передачі допомагає пересуватися в умовах суворого бездоріжжя з максимальним обертовим моментом і тяговим зусиллям. А система Off Road Mode дозволяє вибрати 1 з 4-х типів покриття для максимального зчеплення. Досить натиснути кілька разів на кнопку селектора і зупинитися на потрібному покритті: GRAVEL (гравій), MUD/SNOW (бруд/сніг), SAND (пісок), ROCK (камені, є тільки для положення 4LLc).

В Україні будуть представлені три повнопривідні комплектації з 2,4 л дизельним двигуном MIVEC потужністю 181 к.с. Ціна на новий Pajero Sport в базовій комплектації INTENSE MT, яка оснащена 6-ступінчастою механічною коробкою передач, стартує від 899 000 грн. Комплектація INTENSE з автоматичною 8-ступінчастою коробкою передач доступна від 1 099 000 грн. А вартість топової комплектації ULTIMATE з 8-ступінчастою АКПП становить від 1 199 000 грн.

Нагадаємо, що Mitsubishi показала електричний кросовер без даху і дверей.