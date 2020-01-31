С 1 февраля 2020 года автомобиль стал доступен в дилерской сети Mitsubishi.

Рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport получил новую внешность в стиле Dynamic Shield, 8-дюймовую цифровую панель приборов, двери багажника с электроприводом, а также несколько других обновлений. При этом Pajero Sport 2020 остается настоящим внедорожником с фирменной системой Super Select 4WD-II и прочной рамной конструкцией.

Как и модели L200 и ASX, которые были представлены в Украине в 2019 году, новый Мицубиси Паджеро Спорт 2020 получил дизайн Dynamic Shield. Благодаря этому передняя часть выглядит шире и визуально подчеркивает силу и динамику внедорожника. В то же время хромированные детали корпуса придают ему премиальности.

Новые основные LED фары делают «взгляд» внедорожника смелее, подчеркивают стабильность автомобиля. А комбинацию задних светодиодных фонарей в характерном вертикальном исполнении разделили на стоп-сигнал и габаритный фонарь.

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Существенные изменения внедорожник получил и в интерьере. Одним из ключевых обновлений в Pajero Sport является 8-дюймовый цветной жидкокристаллический дисплей панели приборов, который объединяет спидометр, тахометр и другую информацию об автомобиле в трех вариантах меню. Также изменения коснулись и мультимедийной системы. Теперь это обновленная Mitsubishi Connect 2 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, представленная ранее в новом ASX и Outlander. Только в новой версии Pajero Sport является возможность подключения системы навигации TomTom.

Новый Pajero Sport получил важные технические обновления, которые направлены на удобство и безопасность водителя. Впервые в истории бренда внедорожник оснащен дверью багажного отделения с электроприводом, и предлагает несколько полезных функций. Теперь багажник можно открыть, проведя ногой под задним бампером с двух углов – слева и справа, где установлены сенсоры бесконтактного управления багажником. Также владелец внедорожника может установить комфортную высоту подъема дверей, для чего необходимо выбрать желаемую высоту подъема и зафиксировать ее долгим нажатием на кнопку управления.

Новой является система предупреждения о поперечное движение позади во время выезда задним ходом Rear Cross Traffic Alert (RCTA). Система поможет при выезде с места парковки или гаража при ограниченном боковом обзоре. Если датчик-радар обнаружит транспортное средство, которое движется в направлении вашего автомобиля, система предупредит водителя об опасности столкновения. О возможных препятствиях и угрозы столкновения будет сигнализировать и новая функция в системе кругового обзора Multi Around Monitor. Водитель услышит звуковой сигнал и на дисплее отображается значок, если ультразвуковые датчики обнаружат препятствие.

Радиолокационные радары использует и Ассистент смены полосы движения Lane Change Assist (LCA). Если будет обнаружен автомобиль на соседней полосе движения на высокой скорости, а водитель переезжает на эту полосу, система предупредит об опасности, подмигивая индикатором в соответствующем зеркале. Данные новые системы направленные на избежание аварийных ситуаций.

Pajero Sport 2020 модельного года оснащен мощным 2,4 л дизельным двигателем с турбиной и системой MIVEC, который призван обеспечить мощность в передвижении в любых обстоятельствах, тяговые характеристики в широком диапазоне оборотов. Все фирменные наработки инженеров Mitsubishi Motors обеспечивают возможность достичь максимальной мощности 133 кВт на 3500 об/мин. (181 л.с.) и максимального крутящего момента 430 Нм на 2500 об/мин. и 400 Нм уже с 1500 об/мин.

8-ступенчатая АКПП имеет систему ручного переключения скоростей Sport Mode с помощью рычага или подрулевых лепестков.

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Главной отличительной чертой Pajero Sport остается система полного привода Super Select 4WD-II. Система предлагает 4 режима, которые легко переключаются во время движения. Прежде всего, это режим 2Н (задний привод) для движения по сухому асфальту, который также позволяет сэкономить топливо. Режим 4Н подключает полный привод, который помогает с уверенностью двигаться по грунтовым, скользких или заснеженных дорогах. Режим 4HLc обеспечивает блокировку центрального дифференциала для безопасного передвижения по снегу, льду, песку и сложному бездорожью. Режим 4LLc блокирует задний дифференциал и при пониженной передачи помогает передвигаться в условиях сурового бездорожья с максимальным крутящим моментом и тяговым усилием. А система Off Road Mode позволяет выбрать 1 из 4-х типов покрытия для максимального сцепления. Достаточно нажать несколько раз на кнопку селектора и остановиться на нужном покрытии: GRAVEL (гравий), MUD/SNOW (грязь/снег), SAND (песок), ROCK (камни, есть только для положения 4LLc).

В Украине будут представлены три полноприводные комплектации с 2,4 л дизельным двигателем MIVEC мощностью 181 л.с. На новый Pajero Sport в базовой комплектации INTENSE MT, которая оснащена 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач, стартует от 899 000 грн. Комплектация INTENSE с автоматической 8-ступенчатой ​​коробкой передач доступна от 1 099 000 грн. А стоимость топовой комплектации ULTIMATE с 8-ступенчатой ​​АКПП составляет от 1 199 000 грн.

Напомним, что Mitsubishi показал электрический кроссовер без крыши и дверей.​​​​​​​