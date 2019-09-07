В Таиланде представили обновленную версию Mitsubishi Pajero Sport, который получил новый передок в стиле пикапа L200.

Нос внедорожника оформлен в стиле, который Mitsubishi называет Dynamic Shield и оптика и нижняя часть решетки радиатора выглядят почти так же как и у пикапа, а вот верхняя ее часть имеет три пластины, а не две.

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Сзади фонари стали короче, изменился бампер, а на дверях появился спойлер. В салоне обновленный внедорожник получил более качественные материалы, мягкие материалы ручек дверей, розетку для пассажиров второго ряда и бокс для мелких вещей в подлокотнике.



Mitsubishi Pajero Sport

На панели приборов появился 8-дюймовый экран, такого же размера монитор мультимедийной системы на центральной консоли. Двери багажника получили электропривод и теперь их можно открывать с помощью смартфона.



В салоне обновленный внедорожник получил более качественные материалы

Добавилось и электронных ассистентов, среди которых система предупреждения о трафике, когда авто сдает задом, а также ассистент смены полосы.

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