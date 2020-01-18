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Наверное, ни один другой современный автомобиль не может похвастаться таким количеством режимов езды, как гибридный Outlander PHEV. Однако это никак не напрягает водителя.

Современный смартфон может выполнять сотни задач, большинство из которых владелец использует максимум один раз. Ведь для того, чтобы разобраться со всеми возможностями, нужно иметь время и вдохновение. Зато звонит он ежедневно. Примерно то же ощущение оставляет Mitsubishi Outlander PHEV. Им можно пользоваться в качестве обычного семейного кроссовера. Но если разобраться, в нем “зашито” столько возможностей, которые вряд ли когда-нибудь используешь.

Несколько другой

От обычного Mitsubishi Outlander версия PHEV отличается даже внешне. Прежде всего – по особому дизайну 18-дюймовых колесных дисков, достаточно заметной надписи PHEV и лючкам для заправки с обеих сторон – для бензина по левой стороне и с електроразъемами – по правой.

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Несколько изменен передок, LED-фары с сотоподобной структурой. Задняя часть отличается накладкой на бампер и более широким спойлером.

Салон также имеет существенные различия. Во-первых, такой отделки карт дверей и сидений нет ни в одном другом “Аутлендере”. Кожа "в ромбики" выглядит премиально, а сиденья имеют улучшенную поддержку спины и увеличенную подушку для сидения. Сидеть в них действительно удобно, как на большом домашнем кресле.

Интересно выполнен рычаг коробки передач – он меньше по размерам, чем у обычного “автомата”, а также полностью пластиковый, без кожаной ручки. Этим рычагом можно выбрать только направление движения – вперед и назад. Чтобы поставить авто на стоянку, надо нажать на кнопку паркинга перед рычагом, а это немного неудобно. Рядом, на центральной консоли, есть кнопки режимов езды или гибридного привода, однако к ним вернемся позже.

На панели приборов вместо тахометра – показатель мощности, как на многих гибридах. А в меню мультимедийной системы можно найти пункт, который демонстрирует в онлайн-режиме работу силовой установки.

В общем, Mitsubishi Outlander PHEV оснащен по максимуму. Бесключевой доступ, подогрев сидений, руля и лобового стекла, двухзонный круиз-контроль, темный потолок с люком, качественная аудиосистема Roсkford с сабвуфером, активный круиз-контроль и датчики слепых зон – не хватает разве что функции активного подруливания по разметке.

Салон – 5-местный (у обычного Outlander бывает и 7-местный), пространства достаточно на любом кресле, хотя задний диван и не отодвигается. Багажник поменьше, однако и его хватает с головой.

Для двух комплектов удлинителей есть специальные ниши под ковриком. А вот запасного колеса в гибриде нет, – вместо него добавили набор для ремонта и компрессор. Клиренс на гибридном варианте на 1,5 см меньше, чем в обычном. Однако и этих 19 см вполне достаточно для города.

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Без инструкции не обойтись

Конструктивно гибридная версия значительно сложнее бензиновой. Ведь кроме двигателя внутреннего сгорания, здесь используется еще два электромотора, литий-ионная батарея и оборудование для взаимодействия всех этих систем. При обычных условиях все это работает незаметно для водителя, но у него есть возможность влиять на работу системы.

Бензиновый 4-цилиндровый двигатель почти такой же, как и на других Outlander – объемом 2,4 л. Но у него предусмотрены балансировочные валы, работает мотор по циклу Аткинсона и имеет ограниченные максимальные обороты – для того, чтобы не сжечь генератор. Однако ДВС редко приводит в движение колеса – обычно они вращаются с помощью электромоторов. Поэтому когда включаешь зажигание, этот гибрид, как и любой электромобиль, сигнализирует лишь пометкой Ready, а не звуком ДВС. Впрочем, когда на улице холодно, а аккумулятор "пустой", то бензиновый двигатель заводится. Ведь надо же как-то обогреть холодный салон!

Стартует кроссовер в большинстве случаев тоже на электротяге, а когда водитель очень активно нажимает на газ, то система включает и ДВС. В общем, электрические и бензиновый двигатели могут работать как параллельно, так и последовательно (когда бензиновый питает АКБ через генератор, а оттуда энергия идет на электромоторы). И зависит это от многих факторов – уровня заряда батареи, температуры окружающей среды и больше всего от того, как водитель "давит" на педаль акселератора.

Зарядки и разрядки

За всеми перипетиями работы гибридной системы можно наблюдать на экране мультимедийной системы в меню PHEV. Перед глазами водителя на панели приборов – несколько другая информация. Вместо тахометра стрелка мощности показывает, что происходит с силовой установкой: она отдает мощность, экономит или использует двигатель внутреннего сгорания. Экранчик на панели показывает, когда проходит рекуперация энергии. Этим процессом можно управлять с помощью подрулевых рычагов, которые в "обычных" авто отвечают за ручное переключение передач. Режимов рекуперации целых 6 (от B0 до B5), и чем больше показатель, тем больше заметно торможение автомобиля после того, как отпускаешь педаль газа. Так процесс зарядки батареи становится более интенсивным.

Если нужно зарядить батарею вдали от электросети, это можно сделать, нажав кнопку SAVE CHRG. Этот режим будет заряжать тяговую батарею даже на холостом ходу бензинового мотора. Однако при этом сожжет немало горючего – гораздо выгоднее все же зарядиться от электросети.

В отличие от многих Plug-In гибридов, у Mitsubishi есть два порта зарядки электроэнергией – "медленный" Mode 2 (ток до 16А) и "быстрый" CHAdeMO (до 400А). "Полный электробак" медленной зарядкой можно зарядить за 5,5 часов, в то время как быстрая наполняет АКБ до 80% за 25 мин. Еще один нюанс – кабель, который позволяет заряжать машину от обычной розетки, можно без проблем вытащить из разъема автомобиля во время процесса подзарядки. Поэтому оставлять во время зарядки автомобиль на улице довольно опасно – любителей украсть кабель во дворах украинских городов ходит достаточно.

Производитель утверждает, что полного заряда АКБ емкостью 13,8 кВт ч хватает на 50 км движения. Этого вполне достаточно для повседневной эксплуатации машин в условиях украинских городов, даже если владелец живет в пригородной зоне. Тем более, что в Mitsubishi Outlander PHEV можно выбрать режим EV, чтобы ДВС не включался. И на скорости до 135 км/ч "услуги" бензинового мотора не понадобятся.

Однако, как это часто бывает с электромобилями, на практике все происходит несколько иначе. При температуре окружающей среды около нуля водитель хочет больше комфорта – потому включает обогрев сидений, руля и лобового стекла, а климат-контроль выставлен на 19-20 градусов в салоне. Все эти "блага цивилизации" потребляют электроэнергию, поэтому пробег существенно уменьшается. В условиях нашего теста заряженная на 75% батарея теряла половину заряда уже через 10-15 км. Поэтому реальный пробег зимой "на чистом электричестве" составляет километров 25-30. Впрочем, поскольку у гибрида есть еще бак бензина объемом 45 л, про это переживать не стоит.

Сколько здесь режимов?

У Outlander PHEV, как и у бензиновой модели, существует несколько режимов движения и полного привода. Они переключаются кнопками, которые расположены не очень логично – “экологическая” расположена под экраном, а “спортивная” – внизу центральной консоли, у кнопок подогрева сидений. Динамика машины в зависимости от этих режимов меняется существенно – если в экологическом будто кто-то придерживает машину, то в спортивном – наоборот. Ее характер становится резким, даже несколько нервным. Автомобиль резко разгоняется с места и небольших скоростей, а если отпустить педаль газа, то будто тормозит двигателем. В общем режим очень помогает, когда надо быстро опередить попутное авто.

Рядом с кнопкой "спорт" приспособлен рычаг полного привода, которым можно выбрать нормальный (для асфальтовых дорог, включается по умолчанию), зимний режим или LOCK (для бездорожья). Полный привод обеспечивают электродвигатели каждый на своей оси, блокировка дифференциала имитируется электрическими "мозгами".

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Система из трех двигателей делает Mitsubishi Outlander PHEV динамичным автомобилем даже в нормальном режиме. А большая масса и низкий центр тяжести позволяет управлять более азартно, чем обычным "аутом”. Руль имеет хорошую информативность, а кренится машина не слишком страшно для такого высокого кузова.

При этом подвеска очень комфортная и почти не чувствует неровностей наших дорог. Хотя на лежачих полицейских ощущается неприятая “ступенька”.

Шумоизоляция достаточная для кроссовера в этом классе, тем более, что Outlander PHEV очень часто передвигается на електротяге, когда слышен лишь звук шин и аэродинамические шумы. Если прислушаться, можно заметить еле слышный свист электромоторов. А вот ДВС звучит не слишком громко, тем более что высоких оборотов он достигает редко.

Для кого машина?

Mitsubishi Outlander PHEV можно использовать как электромобиль с возможностью дополнительного пробега. Но тогда его надо заряжать каждый день, а в холодный период года – возможно даже дважды в день: дома и на работе. А для этого там нужны розетки или зарядные станции. Тогда можно тратить минимум средств на эксплуатацию – в основном на электричество. Если же заряжаться не каждый день, бензина пойдет 5-7 л на сотню.

А если с розетками и зарядками не заморачиваться, Outlander PHEV будет работать как обычный гибрид и сжигать 8-11 л на сотню – почти как аналогичный кроссовер. Однако для чего тогда покупать версию, которая может подзаряжаться? Тем более, что за нее надо заплатить, как за два бензиновых "аута" – 1 444 тысяч гривен вместо 539 – 789 тысяч. Да, PHEV – один из самых технологичных автомобилей современности, однако "отбить" его стоимость экономией бензина вряд ли удастся.

Напомним, действительно ли есть проблемы в эксплуатации гибридных автомобилей.

Сергей Матусяк

Фото Андрея Яцуляка