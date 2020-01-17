Согласно статистике, недостатка зарядных станций для электромобилей в Украине нет.

По состоянию на ноябрь 2019 года в Украине зарегистрировано 17 710 электромобилей и 2 719 зарядных станций для них. Такие данные приводит компания IRS Group. Таким образом, на каждую электрозаправку приходится 6,5 электромобилей.

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Если учесть, что обычно электрическая зарядная станция состоит из нескольких портов, которые могут обслуживать по 2-3 электромобиля одновременно, то этого количества вполне достаточно для отечественных электрических авто и даже с избытком. Тем более, что владельцы электрокаров обычно заряжают свои машины дома от обычной сети или собственного пункта зарядки.

Согласно прогнозу экспертов IRS Group, к 2024 году количество зарегистрированных в Украине електромобилей и гибридов составит 246 тысяч. Соответственно, должна развиваться и сеть электрозаправочных станций для них.

Напомним, что электромобили оказались менее экологичными, чем дизельные авто.​​​​​​​