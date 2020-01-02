С 1 января в Украине начал действовать закон о номерных знаках зеленого цвета для электромобилей. Об этом говорится в законе № 2754-VIII.

Так, Министерство внутренних дел, Минэкономразвития, Минрегион, Министерство здравоохранения, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обязаны в течение полугода после официального опубликования документа (до 9 февраля 2020 года) ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта, а также установить требования к паркоместам для электрокаров. А также ввести дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Читайте также: Прокат автомобилей в Киеве: условия и цены

В Кодексе об административных правонарушениях предлагают ввести штраф в 340-510 грн за остановку или стоянку авто на месте для электромобилей, или создание препятствий водителям электрокаров. В инспекторов по парковке появилось право задержать авто нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.

Неурегулированным остается вопрос плагин-гибридов. Если закон начнет действовать в таком виде как сейчас, за зарядку гибрида на зарядной станции можно будет получить штраф, ведь гибрид формально не является электромобилем.

Читайте также: Как обезопасить детей во время путешествия на автомобиле: полезные советы