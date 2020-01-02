К хорошему привыкаешь быстро, и оставшись на время без автомобиля, многие из нас уже ни за что не пересядут в общественный транспорт. На такой случай – и на множество подобных – в Украине есть услуга по прокату автомобилей.

Прокат автомобилей в Украине работает в нескольких крупных городах, точнее, две-три крупных конторы охватывают своими услугами несколько населенных пунктов – Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов и др.

В Украине работают как глобальные международные конторы по прокату авто, так и сугубо местные компании.

Расчет в большой мере на иногородних гостей, прибывших по делам самолетом или поездом и желающих иметь на время пребывания в чужом городе собственный автотранспорт. Поэтому в списке пунктов получения арендованной машины обязательно присутствуют аэропорт и вокзал. По этой же причине в автопарке не менее половины солидных автомобилей верхнего С- и Д-классов и крупные кроссоверы.

Читайте также: Как арендовать машину без ошибок: прокат авто за границей

Подешевле и подороже

Но и средний гражданин имеет возможность взять автомобиль в аренду, например, для семейной поездки на кратковременный отдых, на торжественное мероприятие, неотложное путешествие по делам и прочее. На такой случай предлагаются компактные машины меньших классов, начиная от Smart и заканчивая компактными корейцами.

На менее притязательного клиента рассчитаны и прокатные машины от мелких предпринимателей-частников. Выбор моделей в таких мини-конторах ограничивается тремя-четырьмя вариантами, да и состояние их обычно похуже, зато за ту же цену можно взять авто классом выше.

У крупных прокатных компаний выбор модели и всех условий аренды удобно делать через сайт.

Естественно, в любом случае тарифы зависят от класса автомобиля, но минимальный тариф на сутки (если машина берется на 1 -2 дня) – от 15 долларов, например, за Daewoo Lanos или не небольшого “китайца”. Солидный седан уровня Toyota Camry будет стоить уже около 50 долларов, а внушительный кроссовер размерности Honda CR–V - все 80.

Важные детали

Остановимся на нюансах, касающихся условий проката автомобилей и известных нам из собственного опыта. Так, суточный тариф аренды машины без водителя зависит также от срока, на который берется автомобиль – чем дольше, тем дешевле, причем скидка достигает 35 – 40 %. Например, если брать Skoda Fabia в одной из столичных контор на день-два, за сутки придется заплатить 32 евро, а если на 8 дней – уже 24 евро, а при месячной аренде сутки стоят 19 евро.

Читайте также: Как обезопасить детей во время путешествия на автомобиле: полезные советы

За дополнительную плату машину могут доукомплектовать детским сиденьем, навигатором или планшетом с картами, Wi-Fi роутером и даже экшен-камерой типа Go Pro. А вот страховка, чистый кузов и полный бак бензина полагаются “по умолчанию”.

Имейте в виду, что кроме денег на оплату аренды вам нужно будет иметь немалую сумму на залог – от несколько сот долларов до тысячи, в зависимости от конторы и класса авто. Эти деньги вернут вам, когда вы вернете машину в полном соответствии с правилами компании. Кстати, эта сумма может быть наличной и безналичной, во втором случае ее заблокируют на банковской карточке клиента, подобно тому, как это делают при поселении в многозвездочных отелях.

Самый дешевый способ получения и сдачи арендованного авто – обычно возле офиса прокатной компании.

Как правило, машину не дают водителям с малым стажем (обычно до 2-х лет) и моложе определенного возраста (20 – 23 года). На прокатных авто обычно не разрешается выезд за рубеж, да и по стране суточный пробег всегда ограничивается, в зависимости от уровня конторы цифра составляет 300 – 800 км. Превысить лимит можно, но за каждый километр перепробега придется доплачивать.

Собственно, штрафы предусмотрены на случай нарушения любого из правил: возврат машины с неполным баком, немытой, с опозданием, в неоговоренном месте.

По-разному подходят прокатные конторы к вопросу возврата автомобиля. У мелких владельцев-частников это можно сделать только “на базе”, а у солидных контор существует множество вариантов, включая другой город, ваш собственный двор, аэропорт и прочие места.

Рекомендация Авто24

Возможно, в первый раз использование прокатной машины покажется вам делом необычным, но мы знаем соотечественников, которые обращались к этой услуге многократно. И каждый раз с положительными впечатлениями. Самое главное - внимательно прочитать все строки договора и быть внимательным при получении машины.

Читайте также: Как выбрать тип кузова автомобиля: 5 общих ошибок