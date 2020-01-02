До хорошого звикаєш швидко, і залишившись на час без автомобіля, багато хто з нас вже ні за що не пересядуть на громадський транспорт. На такий випадок – і на безліч подібних – в Україні є послуга з прокату автомобілів.

Прокат автомобілів в Україні працює в декількох великих містах, точніше, дві-три великих контори охоплюють своїми послугами кілька населених пунктів – Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів та ін.

В Україні працюють як глобальні міжнародні контори по прокату авто, так і суто місцеві компанії.

Розрахунок великою мірою на іногородніх гостей, які прибули у справах літаком або поїздом і бажають мати на час перебування в чужому місті власний автотранспорт. Тому в списку пунктів отримання орендованої машини обов'язково присутні аеропорт, а то й вокзал. З цієї ж причини в автопарку не менше половини поважних автомобілів верхнього С- і Д-класів та великі кросовери.

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Дешевший і дорожчий

Також існує можливість взяти автомобіль в оренду, наприклад, для сімейної поїздки на короткочасний відпочинок, на урочистий захід, невідкладну подорож у справах та інше. На такий випадок пропонуються компактні машини менших класів, починаючи від Smart і закінчуючи компактними корейцями.

На менш вибагливого клієнта розраховані і прокатні машини від дрібних підприємців-приватників. Вибір моделей в таких міні-конторах обмежується трьома-чотирма варіантами, та й стан їх зазвичай гірший, зате за ту ж ціну можна взяти авто класом вище.

У великих прокатних компаній вибір моделі та умов оренди зручно робити через сайт.

Звісно, в будь-якому випадку тарифи залежать від класу автомобіля, але мінімальний тариф на добу (якщо машина береться на 1-2 дня) – від 15 доларів, наприклад, за Daewoo Lanos або маленького "китайця". Солідний седан рівня Toyota Camry буде коштувати вже близько 50 доларів, а кросовер Honda CR-V або VW Touareg – всі 80-100.

Важливі деталі

Зупинимося на нюансах, що стосуються умов прокату автомобілів і відомих нам з власного досвіду. Так, добовий тариф оренди машини без водія залежить також від терміну, на який береться автомобіль – чим довше, тим дешевше, причому знижка сягає 35 – 40%. Наприклад, якщо брати Skoda Fabia в одній зі столичних контор на день-два, за добу доведеться заплатити 32 євро, а якщо на 8 днів – вже 24 євро, а при місячній оренді доба коштує 19 євро.

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За додаткову плату машину можуть доукомплектувати дитячим сидінням, навігатором або планшетом з картами, Wi-Fi роутером і навіть екшен-камерою типу Go Pro. А ось страховка, чистий кузов і повний бак бензину є "за замовчуванням".

Майте на увазі, що крім грошей на оплату оренди вам потрібно буде мати чималу суму на заставу – від кількасот доларів до тисячі, залежно від контори та класу авто. Ці гроші повернуть вам, коли ви повернете машину в повній відповідності з правилами компанії. До речі, ця сума може бути готівковою та безготівковою, у іншому випадку її заблокують на банківській картці клієнта, подібно до того, як це роблять при поселенні в багатозіркових готелях.

Найдешевший спосіб отримання і здачі орендованого авто – зазвичай біля офісу прокатної компанії.

Як правило, машину не дають водіям з малим стажем (зазвичай до 2-х років) і молодше певного віку (20 – 23 роки). На прокатних авто не дозволяється виїзд за кордон, та й по країні добовий пробіг завжди обмежується, в залежності від рівня контори цифра становить 300 – 800 км. Перевищити ліміт можна, але за кожен кілометр перепробігу доведеться доплачувати.

Власне, штрафи передбачені на випадок порушення будь-якого з правил: повернення машини з неповним баком, немитої, із запізненням, в необумовленому місці.

По-різному підходять прокатні контори до питання повернення автомобіля. У дрібних власників-приватників це можна зробити тільки "на базі", а у контор “з ім’ям” існує безліч варіантів, включаючи інше місто, ваш власний двір, аеропорт та інші локації.

Рекомендація Авто24

Можливо, в перший раз використання прокатної машини здаватиметься вам справою незвичайною, але ми знаємо співвітчизників, які зверталися до цієї послуги багаторазово. І кожен раз з позитивними враженнями. Найголовніше – ретельно прочитати всі рядки договору і бути уважним при отриманні машини.

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