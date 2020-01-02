З 1 січня в Україні почав діяти закон щодо номерних знаків зеленого кольору для електромобілів. Про це йдеться у законі № 2754-VIII.

Так, Міністерство внутрішніх справ, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Міністерство охорони здоров’я, Державна служба з надзвичайних ситуацій зобов’язані протягом півроку після офіційної публікації документа (до 9 лютого 2020 року) ввести номера для електромобілів з зеленим кольором шрифту, а також встановити вимоги до паркомісць для електрокарів . А також ввести дорожні знаки “Для електромобілів”, “Крім електромобілів”, “Станція зарядки електромобілів”.

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У Кодексі про адміністративні правопорушення пропонують ввести штраф в 340-510 грн за зупинку або стоянку авто на місці для електромобілів, або створення перешкод водіям електрокарів. У інспекторів з паркування з’явилося право затримати авто порушника, в тому числі за допомогою евакуатора.

Не врегульованим лишається питання плагін-гібридів. Якщо закон почне діяти в такому вигляді як зараз, за зарядку гібрида на зарядній станції можна буде отримати штраф, адже гібрид формально не є електромобілем.

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