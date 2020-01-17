Згідно статистики, нестачі зарядних станцій для електромобілів в Україні немає.

Станом на листопад 2019 року в Україні зареєстровано 17 710 електромобілів та 2 719 зарядних станцій для них. Такі дані приводить компанія IRS Group. Таким чином, на кожну електрозаправку припадає 6,5 електромобілів.

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Якщо взяти до уваги, що зазвичай електрична зарядна станція складається з кількох портів, які можуть обслуговувати по 2-3 електромобіля одночасно, то цієї кількості цілком достатньо для вітчизняних електричних авто і навіть з надлишком. Тим більше, що власники електрокарів зазвичай заряджають свої машини вдома від звичайної мережі чи власного пункту зарядки.

Згідно прогнозу експертів IRS Group, до 2024 року кількість зареєстрованих в Україні електромоблів та гібридів становитиме 246 тисяч. Відповідно має розвиватись і мережа електрозаправних станцій для них.

Нагадаємо, що електромобілі виявились менш екологічними, ніж дизельні авто.