Японська компанія Mazda обмежила потужність свого першого електричного автомобіля MX-30 і встановила на машину акумуляторну батарею малої місткості.

Як пише Autocar, це було зроблено автовиробником спеціально з кількох міркувань, в числі яких - підвищення екологічності нового електромобіля.

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Пояснюючи необхідність обмежень, керівництво Mazda послалося на дослідження одного з японських університетів. Згідно з цим дослідженням, електромобілі з акумуляторами ємністю 95 кіловат-годину в Європі будуть менш екологічними, ніж дизельні машини. Це пов'язано з особливістю вироблення електрики - значна кількість електростанцій є тепловими.

Передбачається, що збільшення числа електромобілів призведе до підвищення навантаження на електростанції. Це в свою чергу призведе до збільшення обсягів викидів шкідливих речовин, включаючи сажу, вуглекислий газ і сірчані сполуки.

Слід зазначити, що експерти поки не прийшли до єдиної думки про екологічність електромобілів. Зокрема, у 2017 році бельгійська дослідницька організація Transport & Environment провела дослідження, за підсумками якого прийшла до висновку, що електромобілі в будь-якому випадку екологічніше машин з двигунами внутрішнього згоряння.

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Бельгійські дослідники прийшли до висновку, що за весь період свого існування, починаючи виробництвом і закінчуючи утилізацією, електромобілі, наприклад, в Польщі, країні з найбільшою в Євросоюзі часткою теплових електростанцій, все одно будуть давати майже на 25 відсотків менше шкідливих викидів.

За розрахунками дослідників, за весь свій життєвий цикл дизельний автомобіль викидає в середньому 206,1 грама вуглекислого газу на кілометр шляху. Для порівняння, викиди електромобіля в Польщі за цей же період складуть 159,1 грама на кілометр, а в Швеції - всього 30 грамів на кілометр. В середньому в Євросоюзі електромобіль за свій життєвий цикл викине 89,1 грама вуглекислого газу на кілометр.

Проте, Mazda дотримується точки зору, що при зарядці від теплових електростанцій електромобілі будуть менш екологічними, ніж дизельні машини. При цьому заміна акумулятора в середині терміну служби електромобіля зробить його ще менш екологічним.

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Для вирішення цієї проблеми на електромобіль MX-30 Mazda встановила акумуляторну батарею ємністю всього 35,5 кіловат-годину. Для порівняння, електромобілі Tesla Model 3 в залежності від комплектації оснащуються акумуляторами ємністю від 54 до 75 кіловат-годину.

У Mazda вважають, що саме завдяки невеликій ємності акумуляторної батареї їх автомобіль MX-30 відрізняється найкращим серед електромобілів показником пробігу на 1 кіловат-годину ємності батареї. Це, зокрема, досягається завдяки невеликій масі батареї - при прискоренні витрачається менше енергії.

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