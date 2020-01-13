Якби автомобілі мали душі, у цього вона була б чорною.

Дірки від куль у чорному кузові усе ще пропускають світло всередину автомобіля, на якому Тупак вирушив у свою останню поїздку. Тому, зто захоче придбати фатальну автівку, доведеться викласти не менше 1,7 мільйона доларів.

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BMW 750i зразка 1996 року, під час нападу на культового репера серйозно постраждав, однак після того автомобіль був відреставрований. При цьому отвори від потрапляння куль залишили навмисне – як данину пам'яті.

Повідомляється, що “Сімка” належала лейблу Тупака Шакура під назвою Death Row Records (Камера Смертників Рекордз), однак після смерті хіп-хоп-виконавця, автомобіль затримала поліція, а згодом його пустили з молотка. Машина встигла побувати в руках кількох колекціонерів, а зараз належить компанії Celebrity Cars, що спеціалізується на техніці з зірковим минулим. На тупаківський BMW 750i у продавця є повний пакет документів, що засвідчують його оригінальність.



Фото: автомобіль, після обстрілу у 1996 році / Motor1

Нагадаємо, репер Тупак Шакур (2Pac) загинув в ніч з 12 на 13 вересня 1996 року, коли його машину розстріляли невідомі. Тупак отримав чотири поранення, які виявилися смертельними.

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