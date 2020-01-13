Если бы автомобили имели души, у этого она была бы черная.

Дырки от пуль в черном кузове все еще пропускают свет внутрь автомобиля, на котором Тупак отправился в свою последнюю поездку. Тому, кто захочет приобрести роковую машину, придется выложить не менее 1,7 миллиона долларов.

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BMW 750i образца 1996 года во время нападения на культового рэпера серьезно пострадал, однако после того автомобиль был отреставрирован. При этом отверстия от попадания пуль оставили специально – как дань памяти.

Сообщается, что "Семерка" принадлежала лейблу Тупака Шакура под названием Death Row Records (Камера Смертников Рекордз), однако после смерти хип-хоп-исполнителя, автомобиль задержала полиция, а впоследствии его пустили с молотка. Машина успела побывать в руках нескольких коллекционеров, а сейчас принадлежит компании Celebrity Cars, специализирующейся на технике со звездным прошлым. На тупаковский BMW 750i у продавца есть полный пакет документов, удостоверяющих его оригинальность.



Фото: автомобиль после обстрела в 1996 году / Motor1

Напомним, рэпер Тупак Шакур (2Pac) погиб в ночь с 12 на 13 сентября 1996 года, когда его машину расстреляли неизвестные. Тупак получил четыре ранения, которые оказались смертельными.

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