Мільйони гривень, які за мить перетворились на купу металобрухту.

Український портал ТопЖир представив добірку найдорожчих ДТП в Україні за минулий рік. Ось десять випадків, коли “багаті теж плачуть”.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

510-сильний італійський седан Alfa Romeo є рідкісним і досить дорогим автомобілем, з купою тюнінгу та дуже агресивним характером. Машина потрапила в аварію в Дніпрі, однак відзначається, що наразі автомобіль вже відремонтований.



Фото: instagram.com/cars_dp_ua

Audi R8



Фото: dtp.kiev.ua

Повнопривідний суперкар Audi теж має потужний мотор і потребує неабияких навичок для контролю в управлінні. Повний привід і електронні системи допомоги не врятували його від невмілого водіння. Інцидент трапився восени в центральному районі столиці – спорткар Audi вилетів на тротуар і лише завдяки щасливому випадку там не було пішоходів.

Bentley Bentayga

Дорогий позашляховик Bentley не розминувся з трамваєм в Одесі. За кермом, як повідомляється, була дружина голови Одеської облради.

Dodge Viper



Фото: timur_kiev_carspotter

Dodge Viper – один з тих автомобілів, впоратись з яким може не кожен ковбой. Комбінація задній привід + 600 кінських сил під видовженим капотом, відсутність ESP та трекшн-контролю вимагають, щоб за кермом був тільки “Шалений Макс”. Свій норов американський спорткар показав у столиці, на День автомобіліста.

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Mercedes-AMG GT63 S



Це найпотужніший Mercedes-AMG данної серії, оснащений 4-літровим V8 на 640 коней. Спорткар розбили в Києві не так давно, відзначається, що пошкодження були незначними.

Brabus Mercedes G-Class





Фото: Інформатор

Навесні в Києві цей “Гелік Брабус” протаранив дві машини на парковці супермаркету. Водій був у нетверезому стані.

Brabus G800 Widestar



Ще один розбитий “Кубік” потрапив у поле зору ЗМІ в 2019-році. Автомобіль, вартістю в півмільйона доларів розбили в Києві наприкінці року.

Infiniti G35 Coupe



Купе Infiniti G35 – не найновіший і відносно недорогий зараз спорткар, однак ДТП з його участю під Києвом була карколомною – автомобіль перекинувся на дах.

Tesla Model 3

Влітку 2019 року на Бориспільській трасі в аварію потрапив електрокар Tesla Model 3. Седан влетів в старий Mercedes S-Class, а потім з Tesla зіткнувся Toyota Land Cruiser Prado.

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