За кожною "зіркою" рейтингу незалежної організації стоїть певна кількість балів і деяким моделям авто вдалось отримати кращі оцінки.

Експерти європейської організації Euro NCAP підвели підсумки 2019 року та назвали кращі автомобілі у кожному з основних класів. Посилені нормативи вдалось виконати переважно європейським виробникам, винятком стала Tesla.

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Протягом року експерти перевірили й оцінили рівень безпеки 55 нових моделей автомобілів, з яких 41(!) отримав п’ятизірковий рейтинг Euro NCAP. А до списку кращих у своєму класі потрпило лише сім новинок. Причому дві з них – від американського виробника електрокарів. Кращим з кращих цього року оголошений компакт від Mercedes-Benz, за кількістю набраних балів він виявився абсолютним лідером.

Найбезпечніші автомобілі 2019 року:

Суперміні – Audi A1 і Renault Clio

– Audi A1 і Renault Clio Малі сімейні автомобілі – Mercedes-Benz CLA

– Mercedes-Benz CLA Великі сімейні автомобілі – BMW 3 Series і Tesla Model 3

– BMW 3 Series і Tesla Model 3 Гібриди та електромобілі – Tesla Model 3

– Tesla Model 3 Компактні кросовери – Subaru Forester

– Subaru Forester Великі кросовери – Tesla Model X



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