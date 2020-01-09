За кожною "зіркою" рейтингу незалежної організації стоїть певна кількість балів і деяким моделям авто вдалось отримати кращі оцінки.
Експерти європейської організації Euro NCAP підвели підсумки 2019 року та назвали кращі автомобілі у кожному з основних класів. Посилені нормативи вдалось виконати переважно європейським виробникам, винятком стала Tesla.
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Протягом року експерти перевірили й оцінили рівень безпеки 55 нових моделей автомобілів, з яких 41(!) отримав п’ятизірковий рейтинг Euro NCAP. А до списку кращих у своєму класі потрпило лише сім новинок. Причому дві з них – від американського виробника електрокарів. Кращим з кращих цього року оголошений компакт від Mercedes-Benz, за кількістю набраних балів він виявився абсолютним лідером.
Найбезпечніші автомобілі 2019 року:
- Суперміні – Audi A1 і Renault Clio
- Малі сімейні автомобілі – Mercedes-Benz CLA
- Великі сімейні автомобілі – BMW 3 Series і Tesla Model 3
- Гібриди та електромобілі – Tesla Model 3
- Компактні кросовери – Subaru Forester
- Великі кросовери – Tesla Model X
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