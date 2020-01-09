За каждой "звездой" рейтинга независимой организации стоит определенное количество баллов и некоторым моделям авто удалось получить лучшие оценки.

Эксперты европейской организации Euro NCAP подвели итоги 2019 года и назвали лучшие автомобили в каждом из основных классов. Усиленные нормативы удалось выполнить преимущественно европейским производителям, исключением стала Tesla.

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В течение года эксперты проверили и оценили уровень безопасности 55 новых моделей автомобилей, из которых 41(!) получил пятизвездочный рейтинг Euro NCAP. А в список лучших в своем классе попали всего семь новинок. Причем две из них – от американского производителя электрокаров. Лучшим из лучших этого года объявлен компакт от Mercedes-Benz, по количеству набранных баллов он оказался абсолютным лидером.

Самые безопасные автомобили 2019 года:

Супермини – Audi A1 и Renault Clio

– Audi A1 и Renault Clio Малые семейные автомобили – Mercedes-Benz CLA

– Mercedes-Benz CLA Большие семейные автомобили – BMW 3 Series и Tesla Model 3

– BMW 3 Series и Tesla Model 3 Гибриды и электромобили – Tesla Model 3

– Tesla Model 3 Компактные кроссоверы – Subaru Forester

– Subaru Forester Большие кроссоверы – Tesla Model X

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