Из них 408 тысяч были привезены из-за границы подержанными, 88,5 тысяч – новыми.

Стали известны объемы импорта подержанных легковых автомобилей за декабрь и весь 2019 год. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром". В частности, за последний месяц 2019 года украинскую прописку получили 30,7 тыс. старых легковушек. Это самый большой результат за последние 9 месяцев и на 44% больше, чем в декабре 2018 года. Напомним, в прошлом месяце украинцы зарегистрировали 9,2 тыс. новых легковых автомобилей, а за весь год – 88,5 тысяч.

В целом, по итогам года, на украинском номера перешли 408,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Почти ¾ от этого количества охватили машины происхождением из стран ЕС.

Такой всплеск регистраций импортного секонд-хенда спровоцировали либерализация условий растаможивания подержанных автомобилей, а также леглизация "евроблях" в начале года. В результате в 2019 году регистрация старых машин почти в 5 раз превысила продажи новых.

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Лидером среди легковых автомобилей с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, стали автомобили немецкого бренда Volkswagen. В 2019 году украинцы поставили на учет 74 856 импортируемых "Фольксваген" не первой свежести, что в 16 раз больше, чем новых автомобилей этой же марки.

На втором месте – Opel с показателем 34 893 старых автомобилей. Первичные регистрации применяемых "Опелей" в 93 раза превзошли результат новых.

Renault заняла третье место – 31 994 автомобилей с пробегом (вдвое больше продаж новых "Рено").

Четвертой по популярности стала Skoda, импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 31 920 украинцев – более чем в 5 раз больше, чем тех, кто выбрал новые "Шкоды".

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford с результатом 28 202 машины. Для справки, новых “Фордов” в прошлом году было реализовано в 16 раз меньше.

Напомним, что рынок электромобилей вырос на треть.