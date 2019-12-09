С января по ноябрь текущего года в Украину было ввезено и зарегистрировано 6958 автомобилей, работающих исключительно на электротяге.

Из этого количества легковых машин 6453 шт. и 505 коммерческих. Таким образом, за год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, а коммерческие – на 62%.

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Как и раньше, украинский парк электромобилей продолжал пополняется в основном техникой, что была в эксплуатации. Так, в регистрациях легковых авто на электротяге доля секонд-хенда составила 92%, а в части коммерческих еще больше – 96%.

Самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. За 11 месяцев 2019 года 3030 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

Далее в ТОП-10 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, вошли: Tesla Model S – 552 шт.; Volkswagen Е-Golf-325 шт.; BMW i3 – 322 шт.; Fiat 500е – 293 шт.; Renault Zoe – 272 шт.; Chevrolet Bolt – 232 шт.; Mercedes-Benz B -Class Electric Drive -228 шт.; Tesla Model3 – 209 шт.; Tesla Model X – 204 шт.

В коммерческом сегменте лучший результат у Renault Kangoo Z.E. – с начала года 462 авто.

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