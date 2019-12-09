Впрочем, вместе с ценой полиса выросли и выплаты по страховым случаям.

В Украине подорожали полисы ОСАГО (автогражданка). Согласно данным Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), по итогам 9 месяцев 2019 года средняя цена полиса ОСАГО выросла на 7%, с 567 грн в прошлом году до 608 грн в нынешнем.

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В то же время средняя выплата по автогражданке за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, выросла на 17%, с 25 тыс. грн до 29, 4 тыс. грн.

Автогражданка является обязательным видом страхования. Клиент может регулировать стоимость полиса только путем выбора размера франшизы, которая варьируется от 0 грн до 2600 грн. В остальном условия данного вида страхования регулируются законодательством.

Привлечь клиента в таких условиях помогают дополнительные сервисы, как, например, бесплатные эвакуации с места ДТП (ограниченное количество раз), доставка топлива и запасного колеса, услуги техпомощи, доставки запчастей т.д.

Почему дорожает

Страховщики говорят, что в основном изменение цены полиса связано с решениями регулятора – Нацкомфинуслуг. Последние обновления для рынка, непосредственно повлиявшие на ценообразование, вступили в силу 21 сентября этого года. Тогда Нацкомфинуслуг своим распоряжением внес изменения в принципы ценообразования полиса автогражданки. Стоимость полиса при этом выросла в среднем на 10%.

"Подорожание, которое было в сентябре, произошло из-за изменения коэффициентов по автогражданке. Пока никаких других повышений стоимости полисов не планируется. Если говорить об увеличении аварийности зимой, то пока все в рамках статистики, ситуация стандартная и ничего экстраординарного не произошло. Рост количества ДТП может произойти в случае, скажем, большого снегопада, но и это не повлияет на стоимость полисов. Такие случаи не влияют на общую картину работы страховых компаний", – рассказал UBR.ua начальник отдела внешних связей СК "ИНГО Украина" Александр Мельничук.

Стоимость ОСАГО повысилась в виду ряда таких изменений в нормативной базе:

на 30% увеличились лимиты ответственности по полису ОСАГО. Теперь в случае ДТП пострадавшая сторона получит максимальное возмещение ущерба за транспортное средство в сумме 130 тыс. грн вместо 100 тыс. грн, а за жизнь и здоровье – 260 тыс. грн вместо 200 тыс. грн;

изменились принципы определения территории эксплуатации авто – теперь цена зависит от места проживания автовладельца. Ранее коэффициент зависел от места нахождения сервисного центра в котором регистрировался автомобиль;

произошли изменения в структуре распределения населенных пунктов по зонам преимущественного использования транспортного средства. Многие населенные пункты, особенно города-миллионники, перекочевали в зоны с более высокой стоимостью автогражданки;

введен коэффициент, который может повышать стоимость полиса автогражданки в зависимости от показателя убыточности деятельности страховой компании в сегменте ОСАГО.

"Однозначно повлияло на повышение стоимости ОСАГО переформатирование системы бонус-малус (скидка за безаварийное вождение), уменьшив значение максимальной скидки с 20% до 10%, и отмена скидки за парк для клиентов юридических лиц", – отметил в разговоре с UBR.ua директор департамента прямых продаж СК "Арсенал Страхование" Алексей Алексашин.

Сегодня на рынке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работают 52 компании, и высокая конкуренция не позволяет существенно повышать цены. Но вместе с тем, кроме решений регулятора, рост цен происходит еще и из-за повышения цен на запчасти, ремонт автомобилей. Это приводит и к росту размера страховых выплат.

"Поскольку автогражданка является обязательным видом страхования, и цены на нее регулируются государством, то сезонность не влияет на цену. Аварийность и тяжесть ДТП по страховому портфелю конкретной компании может влиять на цену полиса через коэффициент убыточности / доходности, который используется для расчета цены полиса", – рассказали UBR.ua в МТСБУ.

Что с КАСКО

В то же время, стоимость КАСКО (добровольного страхования авто) сформирована на рынке с учетом конкурентной среды и может колебаться в зависимости от убыточности портфеля в той или иной компании. Но в целом это показатель, который не претерпит существенных изменений в зависимости от сезонности, говорят страховщики.

В среднем по Украине стоимость полиса КАСКО доходит до $850.

В компаний, которые являются крупными игроками на страховом рынке, тариф КАСКО уже сформирован на сравнительно одинаковом уровне, и конкуренция больше смещается в сторону качества услуг.

"Клиенты однажды попробовали полное КАСКО, которое покрывает все, что не является исключением с договора, а исключения часто во всех страховых идентичны (алкогольное опьянение, умышленно причиненный ущерб транспортному средству и т.д.), редко переходят на договоры с "урезанным" покрытием. Мы стараемся вести взвешенную тарифную политику, которая позволяет клиенту иметь свой персональный тариф в течение всего периода страхования", – резюмировал Алексей Алексашин.

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