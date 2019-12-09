Втім, разом з ціною поліса виросли і виплати за страховими випадками.

В Україні подорожчали поліси ОСАГО (автоцивілка). Згідно з даними Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), за підсумками 9 місяців 2019 року середня ціна поліса ОСАЦВ зросла на 7%, з 567 грн в минулому році до 608 грн в нинішньому.

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У той же час середня виплата по автоцивілці за 9 місяців 2019 року, порівняно з таким же періодом минулого року, зросла на 17%, з 25 тис. Грн. до 29, 4 тис. грн.

Автоцивілка є обов'язковим видом страхування. Клієнт може регулювати вартість поліса лише шляхом вибору розміру франшизи, яка варіюється від 0 грн до 2600 грн. В іншому умови даного виду страхування регулюються законодавством.

Залучити клієнта в таких умовах допомагають додаткові сервіси, як, наприклад, безкоштовні евакуації з місця ДТП (обмежена кількість разів), доставка палива та запасного колеса, послуги техдопомоги, доставки запчастин т.д.

Чому дорожчає

Страховики, здебільшого зміни ціни поліса пов'язано з рішеннями регулятора - Нацкомфінпослуг. Останнє поновлення для ринку, які безпосередньо вплинули на ціноутворення, вступили в силу 21 вересня цього року. Тоді Нацкомфінпослуг своїм розпорядженням внесла зміни в принципи ціноутворення поліса автоцивілки. Вартість поліса при цьому зросла в середньому на 10%.

"Подорожчання, яке було в вересні, відбулося через зміни коефіцієнтів з автоцивілки. Поки ніяких інших підвищень вартості полісів не планується. Якщо говорити про збільшення аварійності взимку, то поки все в рамках статистики, ситуація стандартна і нічого екстраординарного не сталося. Зростання кількості ДТП може статися у разі, скажімо, великого снігопаду, але і це не вплине на вартість полісів. Такі випадки не впливають на загальну картину роботи стразового компаній ", - розповів UBR.ua начальник відділу зовнішніх зв'язків СК« ІНГО Україна "Олександр Мельничук.

Вартість ОСАГО підвищилася на увазі ряду таких змін в нормативній базі:

на 30% збільшилися ліміти відповідальності за полісом ОСЦПВ. Тепер у разі ДТП постраждала сторона отримає максимальне відшкодування збитку за транспортний засіб в сумі 130 тис. Грн замість 100 тис. Грн, а по життю і здоров'ю - 260 тис. Грн замість 200 тис. Грн;

змінилися принципи визначення території експлуатації авто - тепер ціна залежить від місця проживання автовласника. Раніше коефіцієнт залежав від місця знаходження сервісного центру в якому реєструвався автомобіль;

відбулися зміни в структурі розподілу населених пунктів по зонам переважного використання транспортного засобу. Багато населених пунктів, особливо міста-мільйонники, перекочували в зони з більш високою вартістю автоцивілки;

введено коефіцієнт, який може підвищувати вартість поліса автоцивілки в залежності від показника збитковості діяльності стразового компанії в сегменті ОСАГО.

"Однозначно вплинуло на підвищення вартості ОСАГО переформатування системи бонус-малус (знижка за безаварійне водіння), зменшивши значення максимальної знижки з 20% до 10%, і скасування знижки за парк для клієнтів юридичних осіб", - зауважив у розмові з UBR.ua директор департаменту прямих продажів СК «Арсенал Страхування" Олексій Алексашин.

Сьогодні на ринку обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності працює 52 компанії, і висока конкуренція не дозволяє істотно підвищувати ціни. Але разом з тим, крім рішень регулятора, зростання цін відбувається ще й через підвищення цін на запчастини, ремонт автомобілів. Це ж призводить і до зростання розміру страхових виплат.

"Оскільки автоцивілка є обов'язковим видом страхування, і ціни на нього регулюються державою, то сезонність не впливає на ціну. Аварійність і тяжкість ДТП по страховому портфелю конкретної компанії може впливати на ціну поліса через коефіцієнт збитковості / прибутковості, який використовується для розрахунку ціни поліса", - розповіли UBR.ua в МТСБУ.

Що з КАСКО

У той же час, вартість КАСКО (добровільного страхування авто) сформована на ринку з урахуванням конкурентного середовища і може коливатися в залежності від збитковості портфеля в тій чи іншій компанії. Але в цілому це показник, що не зазнає істотних змін в залежності від сезонності, кажуть страховики.

В середньому по Україні вартість поліса КАСКО доходить до $ 850.

У компаній, які є великими гравцями на страховому ринку, тариф КАСКО вже сформований на порівняно однаковому рівні, і конкуренція більше зміщується в бік якості послуг, що надаються.

"Клієнти одного разу спробували повне КАСКО, яке покриває всі, що не є винятком з договором, а виключення часто у всіх страхових ідентичні (алкогольне сп'яніння, умисно завдану шкоду транспортному засобу і т.д.), рідко переходять на договори з “урізаним" покриттям. Ми намагаємося вести зважену тарифну політику, яка дозволяє клієнту мати свій персональний тариф на протязі всього періоду страхування ", - резюмував Олексій Алексашин.

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