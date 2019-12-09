З січня по листопад поточного року в Україну було ввезено і зареєстровано 6958 автомобілів, що працюють виключно на електротязі.

З цієї кількості – легкових машин 6453 шт. і 505 комерційних. Таким чином, за рік попит на легкові електромобілі виріс на 34%, а на комерційні – на 62%.

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Як і раніше, український парк електромобілів продовжував поповнюється в основному технікою, що була в експлуатації. Так, в реєстраціях легкових авто на елетротязі частка секонд-хенду склала 92%, а в частині комерційних ще більше – 96%.

Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf. За 11 місяців 2019 року 3030 автомобілів цієї моделі поповнили автопарк країни.

Далі до ТОП-10 електрокарів, зі значним відставанням від лідера, увійшли: Tesla Model S – 552 шт.; Volkswagen Е-Golf – 325 шт.; BMW i3 – 322 шт.; Fiat 500е – 293 шт.; Renault Zoe – 272 шт.; Chevrolet Bolt – 232 шт.; Mercedes-Benz B -Class Electric Drive -228 шт.; Tesla Model3 – 209 шт.; Tesla Model X – 204 шт.

У комерційному сегменті найкращий результат у Renault Kangoo Z.E. – з початку року 462 авто.

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