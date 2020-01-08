З них 408 тисяч було привезено з-за кордону вживаними, 88,5 тисяч – новими.

Стали відомі об'єми імпорту вживаних легкових автомобілів за грудень та весь 2019 рік. Про це повідомила асоціація "Укравтопром". Зокрема, за останній місяць 2019 року українську прописку отримали 30,7 тис. старих легковиків. Це найбільший результат за останні 9 місяців та на 44% більше, ніж у грудні 2018 року. Нагадаємо, в минулому місяці українці зареєстрували 9,2 тис. нових легкових автомобілів, а за цілий рік – 88,5 тисяч.

Всього, за підсумком року, на українські номери перейшли 408,1 тис. легкових автомобілів, які були в експлуатації, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше. Майже ¾ від цієї кількості охопили машини походженням з країн ЄС.

Такий сплеск реєстрацій імпортного секонд-хенду спровокували лібералізація умов розмитнення автомобілів, що були в експлуатації, а також леглізація "євроблях" на початку року. В результаті в 2019 році реєстрації старих машин майже в 5 разів перевищили продажі нових.

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Лідером серед легкових авто з пробігом, вперше зареєстрованих в Україні, стали автомобілі німецького бренду Volkswagen. У 2019 українці поставили на облік 74856 імпортованих "фольксвагенів" не першої свіжості, що в 16 разів більше, ніж нових автомобілів цієї ж марки.

На другому місці - Opel з показником 34893 старих авто. Первинні реєстрації вживаних “Опелів” в 93 рази перевершили результат нових.

Renault посіла третє місце – 31994 авто з пробігом (вдвічі більше продажів нових “Рено”).

Четвертою за популярністю стала Skoda, імпортований секонд-хенд цієї марки вибрали 31920 українців – більш ніж в 5 разів більше, ніж тих, хто вибрав нові “Шкоди”.

Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Ford з результатом 28202 машини. Для довідки, нових “Фордів” в минулому році було реалізовано в 16 разів менше.

Нагадаємо, що ринок електромобілів зріс на третину.