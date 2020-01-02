Протягом минулого 2019 року в Україні на облік було поставлено майже 88,5 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром.
Отже, незважаючи на тиск, який чиниться різким збільшенням імпорту старих авто і легалізацією машин на єврономерах, ринок нових автомобілів за рік виріс на 8 відсотків.
Читайте також: Міністр інфраструктури розповів про повернення техогляду: відео
Нагадаємо, як розвивався ринок минулого року.
Почався 2019 рік з дуже низького старту, перші два місяці реєстрації нових легкових машин відставали від своїх показників річної давності (на 21% і 2% відповідно). Таку ситуацію спровокували відразу кілька факторів. Зняття заборони на відчуження для машин, які розмитнювали за законом про пільговий акциз №1389-VIII, який набрав чинності в серпні 2016 року; зниження ставок акцизного податку; і головне, пільговий період для розмитнення т.зв. євроблях, який діяв практично до кінця лютого.
Однак навесні динаміка реєстрацій вийшла на позитивні значення. В цілому за три весняні місяці 2019 року ринок виріс на 3% до аналогічного періоду попереднього року.
Незважаючи на невелике просідання червневого показника, річний попит на нові авто в 2019 році також зріс, але вже на 9 відсотків.
Восени позитивний тренд вже не мінявся – осінній ринок виріс на цілих 16%, забезпечивши тим самим гарантоване зростання за підсумками року.
Але все ж рекордне зростання ринку сталося в останній місяць року. Грудневий показник збільшився на 31%, протягом цього місяця 9,2 тис. нових легкових авто поповнили український автопарк.
Що стосується споживчих переваг, то за підсумками року перше місце в рейтингу марок на ринку нових легкових авто України впевнено посіла Renault, автомобілі якої за рік отримали 14603 свої перші реєстраційні номери, що на 2/3 більше, ніж в 2018 році.
Найпопулярнішим автомобілем року став KIA Sportage, перевагу якому віддали 6027 українських автомобілістів. Реалізація Спортеджів в Україні за рік зросла на 93 відсотки.
Лідери ринку 2019 року по марках:
1. Renault – 14603 шт.;
2. Toyota – 12570 шт.;
3. KIA – 7586 шт.;
4. Skoda – 6231 шт.;
5. Nissan – 5333 шт.;
6. Hyundai – 5099 шт.;
7. Volkswagen – 4675 шт.;
8. Suzuki – 2614 шт.;
9. Mazda – 2483 шт.
10. Peugeot – 2366 шт.
Лідери ринку 2019 року по моделях:
1. KIA Sportage – 6027 шт.;
2. Renault Duster – 5202 шт.;
3. Renault Logan – 4489 шт.;
4. Toyota RAV-4 – 4227 шт.;
5. Renault Sandero – 3246 шт.;
6. Skoda Octavia – 2852 шт.;
7. Toyota Land Cruiser Prado – 2671 шт.;
8. Hyundai Tucson – 2558 шт.;
9. Nissan Qashqai – 2112 шт.;
10. Toyota Camry – 1835 шт.
Також цікаво: Екс-глава Renault-Nissan Карлос Гон втік до Лівану