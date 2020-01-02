Протягом минулого 2019 року в Україні на облік було поставлено майже 88,5 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром.

Отже, незважаючи на тиск, який чиниться різким збільшенням імпорту старих авто і легалізацією машин на єврономерах, ринок нових автомобілів за рік виріс на 8 відсотків.

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Нагадаємо, як розвивався ринок минулого року.

Почався 2019 рік з дуже низького старту, перші два місяці реєстрації нових легкових машин відставали від своїх показників річної давності (на 21% і 2% відповідно). Таку ситуацію спровокували відразу кілька факторів. Зняття заборони на відчуження для машин, які розмитнювали за законом про пільговий акциз №1389-VIII, який набрав чинності в серпні 2016 року; зниження ставок акцизного податку; і головне, пільговий період для розмитнення т.зв. євроблях, який діяв практично до кінця лютого.

Однак навесні динаміка реєстрацій вийшла на позитивні значення. В цілому за три весняні місяці 2019 року ринок виріс на 3% до аналогічного періоду попереднього року.

Незважаючи на невелике просідання червневого показника, річний попит на нові авто в 2019 році також зріс, але вже на 9 відсотків.

Восени позитивний тренд вже не мінявся – осінній ринок виріс на цілих 16%, забезпечивши тим самим гарантоване зростання за підсумками року.

Але все ж рекордне зростання ринку сталося в останній місяць року. Грудневий показник збільшився на 31%, протягом цього місяця 9,2 тис. нових легкових авто поповнили український автопарк.

Що стосується споживчих переваг, то за підсумками року перше місце в рейтингу марок на ринку нових легкових авто України впевнено посіла Renault, автомобілі якої за рік отримали 14603 свої перші реєстраційні номери, що на 2/3 більше, ніж в 2018 році.

Найпопулярнішим автомобілем року став KIA Sportage, перевагу якому віддали 6027 українських автомобілістів. Реалізація Спортеджів в Україні за рік зросла на 93 відсотки.

Лідери ринку 2019 року по марках:

1. Renault – 14603 шт.;

2. Toyota – 12570 шт.;

3. KIA – 7586 шт.;

4. Skoda – 6231 шт.;

5. Nissan – 5333 шт.;

6. Hyundai – 5099 шт.;

7. Volkswagen – 4675 шт.;

8. Suzuki – 2614 шт.;

9. Mazda – 2483 шт.

10. Peugeot – 2366 шт.

Лідери ринку 2019 року по моделях:

1. KIA Sportage – 6027 шт.;

2. Renault Duster – 5202 шт.;

3. Renault Logan – 4489 шт.;

4. Toyota RAV-4 – 4227 шт.;

5. Renault Sandero – 3246 шт.;

6. Skoda Octavia – 2852 шт.;

7. Toyota Land Cruiser Prado – 2671 шт.;

8. Hyundai Tucson – 2558 шт.;

9. Nissan Qashqai – 2112 шт.;

10. Toyota Camry – 1835 шт.

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