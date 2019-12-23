Міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі одного з телеканалів розповів про повернення схеми техогляду для приватних легкових автомобілів.

Проводити техогляд мають приватні компанії, а Мінінфраструктури буде виконувати наглядову функцію. Зараз така схема працює з комерційними авто.

"Вже кілька років комерційний транспорт перевіряють комерційні суб’єкти. Це вже в ринку, держава тут має контроль інспекційний, наглядовий. І впроваджено обов’язкову фотофіксацію, без авто вже не можна перевірити проходження технічного огляду", – розповідає Владислав Криклій.

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Втім насправді ж, після впровадження техогляду для комерційних транспортних засобів їх технічний стан не змінився. Навіть в столиці у маршруток іноді на ходу відлітають колеса.

Тим не менш Владислав Криклій наполягає на поверненні техогляду для легкових авто, приводячи у якості аргументу екологічний стан. "Це питання безпеки, технічного стану автомобіля і я вже не говорю про екологію, бо це речі, за які ми забуваємо. Але ж автомобілі також забруднюють", – каже Владислав Криклій.

Техогляд був відміненений в 2011 році і це жодним чином не вплинуло на кількість аварій, які відбулись через неналежний технічний стан транспортних засобів. Частка таких ДТП була і залишається менше 1%. Не дивлячись на це, чиновники міністерства інфраструктури прагнуть повернути відмінену вісім років назад схему.

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