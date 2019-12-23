Министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире одного из телеканалов рассказал о возвращении схемы техосмотра для частных легковых автомобилей.

Правда, в новом варианте проводить техосмотр будут частные компании, а мининфраструктуры будет выполнять надзорную функцию. Сейчас такая схема работает с коммерческими авто.

"Несколько лет коммерческий транспорт проверяют коммерческие субъекты. Это уже в рынке, государство здесь имеет контроль инспекционный, надзорный. И внедрена обязательная фотофиксация, без авто уже нельзя проверить прохождение технического осмотра", – рассказывает Владислав Криклий.

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Впрочем, на самом же деле, после внедрения техосмотра для коммерческих транспортных средств их техническое состояние не изменилось. Даже в столице у маршруток иногда на ходу отлетают колеса.

Тем не менее Владислав Криклий настаивает на возврате техосмотра для легковых авто, приводя в качестве аргумента экологическое состояние. "Это вопросы безопасности, технического состояния автомобиля и я уже не говорю об экологии. Ведь автомобили также загрязняют", – говорит Владислав Криклий.

Техосмотр был отменен в 2011 году, и это мало повлияло на количество аварий, которые произошли из-за ненадлежащего технического состояния транспортных средств. Доля таких ДТП была и остается менее 1%.

Несмотря на это чиновники Министерства инфраструктуры стремятся вернуть отмененную восемь лет назад схему.

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