Несмотря на обязательный техосмотр для коммерческого транспорта столичная маршрутка развалилась прямо на ходу.

Это утро пассажиры маршрутки ”Богдан” запомнят надолго, ведь поездка могла быть для них последней.

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"Киев. На часах 10:30, проспект Героев Сталинграда. Вдруг у маршрутки во время перевозки пассажиров отсоединяются задние левые колеса с полуосью и катятся поперек дороги и останавливаются в припаркованном автомобиле, чудом минуя пешехода", – пишет в FB первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, кроме припаркованного автомобиля Nissan.

"На водителя "Богдана" патрульные составили протокол по ст.124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП) КОАП, но ответственность ожидает не только на водителя. Лицо, отвечающее за выпуск на линию транспортных средств было привлечено к ответственности за ст. 128 КУоАП. И в отношении перевозчика будут приняты меры", – сообщил Алексей Белошицкий.

Напомним, что все коммерческие транспортные средства проходят обязательный технический контроль (техосмотр). Очевидно, что такие случаи указывают на низкую эффективность этой процедуры и огромные коррупционные риски, связанные с ее прохождением.

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Несмотря на низкую эффективность и огромную коррупционную составляющую существующего техосмотра для коммерческого транспорта, украинские чиновники пытаются вернуть отмененный восемь лет назад обязательный техосмотр для легковых авто.

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