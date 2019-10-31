Не дивлячись на обов’язковий техогляд для комерційного транспорту, маршрутка в столиці розвалилась прямо на ходу.

Цей ранок пасажири маршрутки ”Богдан” запам'ятають надовго, адже ця їхня поїздка могла бути для них останньою.

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"Київ. На годиннику 10:30, проспект Героїв Сталінграда. Раптом у маршрутки, під час перевезення пасажирів, від'єднуються задні ліві колеса з напіввіссю та котяться поперек дороги і зупиняються аж у припаркованому автомобілі, дивом оминувши пішохода", – пише у FB Перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав, окрім припаркованого автомобіля Nissan.

"На водія "Богдана" патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП, але відповідальність очікує не тільки на водія. Особу, яка відповідає за випуск на лінію транспортних засобів було притягнуто до відповідальності за ст. 128 КУпАП. І до перевізника також будуть вжиті заходи", – повідомив Олексій Білошицький.

Нагадаємо, що усі комерційні транспортні засоби зараз проходять обов’язковий технічний контроль (техогляд). Очевидно, що такі випадки вказують на низьку ефективність цієї процедури та величезні корупційні ризики, пов’язані з її проходженням.

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Не дивлячись на низьку ефективність та величезну корупційну складову існуючого техогляду для комерційного транспорту, українські чиновники намагаються повернути скасований вісім років тому обов’язковий техогляд для легкових авто.

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