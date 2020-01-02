Автомагнат заявив, що йому загрожував несправедливий суд.

Колишній глава альянсу Renault-Nissan Карлос Гон несподівано втік з Японії, де йому були висунуті звинувачення у фінансових махінаціях з цінними паперами компаній. Підозрюваний втік на свою батьківщину в Ліван, пише The Wall Street Journal.

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За словами самого Гона, він втік, щоб уникнути несправедливого розслідування в Японії. Така втеча стала черговим несподіваним поворотом у розслідуванні навколо одіозного автомагната, яке триває від висування перших звинувачень екс-главі Renault-Nissan 19 листопада 2018 року.

"Я не тікав від правосуддя – я уникнув несправедливості і політичного переслідування", – сказав Гон, який пообіцяв "вільно" спілкуватися із засобами масової інформації "починаючи від наступного тижня".

Незрозуміло, як йому вдалося покинути Японію, так як його умови звільнення під заставу не дозволяють йому залишити країну, в якій він утримувався. Більш того, адвокат Гона підтвердив, що паспорти магната все ще у нього. Тобто автомагнат, ймовірно, мав ще один паспорт або перетнув кордон без нього.

Він і його адвокати неодноразово висловлювали побоювання з приводу неможливості справедливого судового розгляду в Японії.

Ліванські ЗМІ повідомили, що Гон прилетів на приватному літаку з Туреччини до Лівану, де народилися його батьки і де він провів більшу частину свого дитинства. Багато ліванців вважають Гона символом великої діаспори своєї країни, яскравим прикладом ліванського підприємливого генія і були шоковані його арештом.

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