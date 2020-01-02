Автомагнат заявил, что ему угрожал несправедливый суд.

Бывший глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон неожиданно бежал из Японии, где ему были предъявлены обвинения в финансовых махинациях с ценными бумагами компаний. Подозреваемый сбежал на родину в Ливан, пишет The Wall Street Journal.

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По словам самого Гона, он бежал, чтобы избежать несправедливого расследования в Японии. Такое бегство стало очередным неожиданным поворотом в расследовании вокруг одиозного автомагната, которое длится от выдвижения первых обвинений экс-главе Renault-Nissan 19 ноября 2018 года.

"Я не бежал от правосудия – я избежал несправедливости и политического преследования", – сказал Гон, который пообещал "свободно" общаться со средствами массовой информации, "начиная со следующей недели".

Непонятно, как ему удалось покинуть Японию, так как его условия освобождения под залог не позволяют ему покинуть страну, в которой он содержался. Более того, адвокат Гона подтвердил, что паспорта магната все еще у него. То есть автомагнат, вероятно, имел еще один паспорт или пересек границу без него.

Он и его адвокаты неоднократно высказывали опасения по поводу невозможности справедливого судебного разбирательства в Японии.

Ливанские СМИ сообщили, что Гон прилетел на частном самолете из Турции в Ливан, где родились его родители и где он провел большую часть своего детства. Многие ливанцы считают Гона символом большой диаспоры своей страны, ярким примером ливанского предприимчивого гения и были шокированы его арестом.

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