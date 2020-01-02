Уже несколько лет Киевского мотоциклетного нет с нами – и тем дороже нам воспоминания о каждой его модели. В свои последние годы завод выпустил несколько интересных новинок: почему они не смогли спасти предприятие?

Пытаясь найти свое место в непростой экономической ситуации, руководство Киевского мотозавода в конце 1990-х – начале 2000-х запустило – или пыталось запустить – в производство несколько новых моделей. Они не стали массовыми, и поэтому уже сегодня, спустя всего лишь 15-20 лет, о некоторых из них сохранилось совсем немного информации.

Лебединая песня Киевского мотозавода: патрульный мотоцикл “Днепр Патруль”, закупленный государством в количестве аж 27 штук.

Напомним, что все новинки внедрялись на фоне продолжающегося производства базового МТ-11 и его внедорожной версии МТ-16 с приводом на колесо коляски.

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“Днепр Соло”, 1991

Модель “Днепр Соло” КМЗ 8.157 стал прорывом не в плане техники или маркетинга, а скорее в административном: завод наконец получил право производить мотоциклы-одиночки (эскортные не в счет!). Собственно, возможность прицепить коляску осталась, но нам кажется, ни один владелец “Соло” по сей день этой возможностью не воспользовался. Кроме главного отличия – права ездить без коляски – первый киевский одиночка отличался 18-дюймовыми колесами (вместо 19-дюймовых), сплошным сиденьем с бардачком, оригинальным низко посаженным передним крылом, боковыми накладками и наличием пары глушителей.

“Днепр Соло” отечественные мотолюбители ждали лет тридцать, но счастье ездить на тяжелых “оппозитниках” без коляски в СССР выпадало только сотрудникам органов.

Техническая начинка для “Соло” почти не изменилась: использовали “скоростную” пару главной передачи, заблокировали включение задней передачи и сделали мягче пружины подвески. Выпускалось несколько версий “Соло” с мелкими отличиями и дополнительными индексами – 01 и -02. Модель не стала массовой прежде всего по причине падения потребительской активности населения, но сегодня, как ни странно, даже за потрепанные “Соло” просят немалых денег – минимум 600 – 1000 долларов.

“Днепр Чоппер”, 1992 г.

“Днепр Чоппер” КМЗ-8.157-022 был по сути еще одной версией “Соло”, у которой от чоппера был, пожалуй, только высокий руль. 0,650-литровый двигатель был мощнее штатного, поскольку имел повышенную степень сжатия и питался бензином АИ-93. Важный плюс – электрический стартер в базовой комплектации, к тому же часть серии комплектовалась 5-ступенчатой МКП.

“Днепр Чоппер” на самом деле был топовой версией одиночки “Днепр Соло”.

По нынешним понятиям, новый “Днепр Чоппер” в фирменном магазине на ул. Семьи Хохловых в Киеве стоил копейки – порядка 1300 долларов. Но в девяностые годы большая часть населения в принципе уже не могла эксплуатировать тяжелые мотоциклы – из-за дефицита бензина и его высокой цены. Поэтому фановский “Днепр”, что называется, “не пошел”.

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“Днепр Патруль”, 1999 г.

КМЗ 8.955 “Патруль” и его чуть упрощенная модификация КМЗ 8.955-01 предназначалась для ГАИ. Используя свой опыт конструирования эскортных байков для кремлевских кортежей, киевский мотозавод подготовил модель для милицейских патрулей. Это была уже оригинальная модель, во многом отличная от базового “колясочника” МТ-11, с собственной рамой, дисковым тормозом переднего колеса, переработанным двигателем, 18-дюймовыми колесами от “Соло” и уникальным пластиковым обтекателем.

Патрульный “Днепр” КМЗ 8.955-01 мог бы стать рабочей лошадкой украинской милиции, особенно в южных областях. Но вместо них закупили итальянские Moto Guzzi V75 P.A.N.T.

А вот сиденье, дуги и руль для “Патруля” позаимствовали у эскортной модели КМЗ 14.9. В силу своей малосерийности мотоцикл имел много деталей обвеса, изготовленных по обходным технологиям. Милицейский мотоцикл получился довольно дорогим – порядка 4000 доларов, было выпущено всего 33 единицы (обоих версий). Теперь это коллекционные экземпляры, некоторые из которых до сих пор на ходу: так получилось, что в киевском полку ГАИ (расположенном буквально напротив проходной мотозавода), КМЗ “Патруль” не прижился, и вскоре был сменен импортными аналогами.

“Днепр-300”, 1994 г.

Трицикл КМЗ-300 задумывался как многофункциональная платформа. На этом шасси строили и трайк для байкеров, и пожарный мотоцикл с помпой, и версию для садово-парковых предприятий. Цифра 300 в названии означает грузоподъемность аппарата. У трехколски была собственная рама с независимой пружинной подвеской автомобильных колес, а передняя вилка получила рычажную подвеску – более уместную на мини-грузовике по соображениям прочности. Тормоза на задней оси сделали гидравлическими.

Судьбу грузового трицикла “Днепр-300” было легко предугадать: ему нужна была мощная маркетинговая поддержка и платежеспособные сельские жители. Ни того, ни другого в 1990-е не было.

С одной стороны, с этим “грузовиком” КМЗ опоздал примерно на полвека – подобный транспорт если где-то и популярен начале XXI ст., то где-нибудь в Азии. Но с другой стороны, даже сегодня в сельской местности у нас используются трехколесные мотороллеры “Муравей”, да и классические “Днепры” с коляской на селе иногда работают именно на перевозке мелких фермерских грузов. Увы, широкого распространения “Днепр-300” не получил, отчасти – из-за недостатка хорошей рекламы. Впрочем, модель выпускалась (едва ли не штучно) в течение нескольких лет, как минимум до 2002 г.

Про байк КМЗ класса эндуро с мотором 1,0 л мы расскажем в следующий раз.

По итогам данного обзора можно сделать вывод, что погибающий КМЗ не сдавался без боя – расширение модельной гаммы было вполне оправданным и логичным для того периода. Но в чистом виде этого было мало, а поддержки в виде инвестиций со стороны или госзаказа завод не получил.

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