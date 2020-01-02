В течение прошлого 2019 года в Украине на учет было поставлено почти 88,5 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

Итак, несмотря на давление, оказываемое резким увеличением импорта подержанных авто и легализацией машин на еврономерах, рынок новых автомобилей за год вырос на 8 процентов.

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Напомним, как развивался рынок в прошлом году.

Начался 2019 год с очень низкого старта, первые два месяца регистрации новых легковых машин отставали от своих показателей годичной давности (на 21% и 2% соответственно). Такую ситуацию спровоцировали сразу несколько факторов. Снятие запрета на отчуждение для машин, которые растаможивали по закону о льготном акцизе №1389-VIII, который вступил в силу в августе 2016 года; снижение ставок акцизного налога; и главное, льготный период для растаможки т.н. евроблях, который действовал практически до конца февраля.

Однако весной динамика регистраций вышла на положительные значения. В целом за три весенних месяца 2019 года рынок вырос на 3% к аналогичному периоду предыдущего года.

Несмотря на небольшое проседание июньского показателя, годовой спрос на новые авто в 2019 году также вырос, но уже на 9 процентов.

Осенью положительный тренд уже не менялся – осенний рынок вырос на целых 16%, обеспечив тем самым гарантированный рост по итогам года.

Но все же рекордный рост рынка произошел в последний месяц года. Декабрьский показатель увеличился на 31%, в течение этого месяца 9,2 тыс. новых легковых авто пополнили украинский автопарк.

Что касается потребительских предпочтений, то по итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто Украины уверенно заняла Renault, автомобили которые за год получили 14603 свои первые регистрационные номера, что на 2/3 больше, чем в 2018 году.

Самым популярным автомобилем года стал KIA Sportage, предпочтение которому отдали 6027 украинских автомобилистов. Реализация Спортеджей в Украине за год выросла на 93 процента.

Лидеры рынка 2019 года по маркам:

1. Renault – 14603 шт.;

2. Toyota – 12570 шт.;

3. KIA – 7586 шт.;

4. Skoda – 6231 шт.;

5. Nissan – 5333 шт.;

6. Hyundai – 5099 шт.;

7. Volkswagen – 4675 шт.;

8. Suzuki – 2614 шт.;

9. Mazda – 2483 шт.

10. Peugeot – 2366 шт.

Лидеры рынка 2019 года по моделям:

1. KIA Sportage – 6027 шт.;

2. Renault Duster – 5202 шт.;

3. Renault Logan – 4489 шт.;

4. Toyota RAV-4 – 4227 шт.;

5. Renault Sandero – 3246 шт.;

6. Skoda Octavia – 2852 шт.;

7. Toyota Land Cruiser Prado – 2671 шт.;

8. Hyundai Tucson – 2558 шт.;

9. Nissan Qashqai – 2112 шт.;

10. Toyota Camry – 1835 шт.

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