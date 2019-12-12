В листопаді 2019 року в столиці придбали 2,9 тисячі нових легкових автомобілі.
Це більше третини від усіх зареєстрованих в Україні. Таким чином, Київ залишається найбільшим регіональним авторинком країни.
Висока концентрація в столиці державних установ і представництв великих компаній створює певну специфіку ринку, на якому домінують корпоративні продажі. У листопаді їх частка склала 53 відсотки.
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Найбільшу кількість київських номерів в останній місяць осені отримали автомобілі французької марки Renault: Logan, Duster та Sandero. Такому результату "Рено" передусім зобов’язана корпоративним продажам. Саме юридичні особи придбали більше 70% бестселерів цієї марки.
ТОП-10 проданих автомобілів в Києві:
|
#
|
Автомобіль
|
Кількість проданих
|
1
|
Renault Logan
|
171
|
2
|
Renault Duster
|
162
|
3
|
Renault Sandero
|
134
|
4
|
KIA Sportage
|
131
|
5
|
Skoda Octavia
|
111
|
6
|
Toyota RAV4
|
108
|
7
|
Toyota Land Cruiser Prado
|
86
|
8
|
Volkswagen Polo
|
86
|
9
|
Renault Megane
|
80
|
10
|
Skoda Kodiaq
|
77
*Дані за листопад 2019 р.
Четвертим за популярністю в Києві став автомобіль KIA Sportage – 131 реєстрація. При цьому, автомобілі цієї моделі вибирали в основному приватні особи – 103 чол. Замикає лідерську п’ятірку – 111 авто, 88% з яких оформлено на юридичних осіб.
Що стосується переваг безпосередньо киян (приватних покупців), то їх рейтинг виглядає наступним чином.
ТОП-10 автомобілів у киян (серед приватних осіб):
|
#
|
Автомобіль
|
Кількість проданих
|
1
|
KIA Sportage
|
103
|
2
|
Toyota RAV4
|
78
|
3
|
Renault Logan
|
51
|
4
|
Renault Sandero
|
48
|
5
|
Toyota Land Cruiser Prado
|
44
|
6
|
Suzuki Vitara
|
44
|
7
|
Hyundai Tucson
|
41
|
8
|
Suzuki SX4
|
41
|
9
|
Renault Duster
|
34
|
10
|
Volkswagen Tiguan
|
30
*Дані за листопад 2019 р.
Нагадаємо, що ринок електромобілів зріс на 34%.