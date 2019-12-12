В листопаді 2019 року в столиці придбали 2,9 тисячі нових легкових автомобілі.

Це більше третини від усіх зареєстрованих в Україні. Таким чином, Київ залишається найбільшим регіональним авторинком країни.

Висока концентрація в столиці державних установ і представництв великих компаній створює певну специфіку ринку, на якому домінують корпоративні продажі. У листопаді їх частка склала 53 відсотки.

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Найбільшу кількість київських номерів в останній місяць осені отримали автомобілі французької марки Renault: Logan, Duster та Sandero. Такому результату "Рено" передусім зобов’язана корпоративним продажам. Саме юридичні особи придбали більше 70% бестселерів цієї марки.

ТОП-10 проданих автомобілів в Києві:

#

Автомобіль

Кількість проданих

1

Renault Logan

171

2

Renault Duster

162

3

Renault Sandero

134

4

KIA Sportage

131

5

Skoda Octavia

111

6

Toyota RAV4

108

7

Toyota Land Cruiser Prado

86

8

Volkswagen Polo

86

9

Renault Megane

80

10

Skoda Kodiaq

77

*Дані за листопад 2019 р.

Четвертим за популярністю в Києві став автомобіль KIA Sportage – 131 реєстрація. При цьому, автомобілі цієї моделі вибирали в основному приватні особи – 103 чол. Замикає лідерську п’ятірку – 111 авто, 88% з яких оформлено на юридичних осіб.

Що стосується переваг безпосередньо киян (приватних покупців), то їх рейтинг виглядає наступним чином.

ТОП-10 автомобілів у киян (серед приватних осіб):

#

Автомобіль

Кількість проданих

1

KIA Sportage

103

2

Toyota RAV4

78

3

Renault Logan

51

4

Renault Sandero

48

5

Toyota Land Cruiser Prado

44

6

Suzuki Vitara

44

7

Hyundai Tucson

41

8

Suzuki SX4

41

9

Renault Duster

34

10

Volkswagen Tiguan

30

*Дані за листопад 2019 р.

Нагадаємо, що ринок електромобілів зріс на 34%.