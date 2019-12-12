В листопаді 2019 року в столиці придбали 2,9 тисячі нових легкових автомобілі.

Це більше третини від усіх зареєстрованих в Україні. Таким чином, Київ залишається найбільшим регіональним авторинком країни.

Висока концентрація в столиці державних установ і представництв великих компаній створює певну специфіку ринку, на якому домінують корпоративні продажі. У листопаді їх частка склала 53 відсотки.

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Найбільшу кількість київських номерів в останній місяць осені отримали автомобілі французької марки Renault: Logan, Duster та Sandero. Такому результату "Рено" передусім зобов’язана корпоративним продажам. Саме юридичні особи придбали більше 70% бестселерів цієї марки.

ТОП-10 проданих автомобілів в Києві:

# Автомобіль Кількість проданих 1 Renault Logan 171 2 Renault Duster 162 3 Renault Sandero 134 4 KIA Sportage 131 5 Skoda Octavia 111 6 Toyota RAV4 108 7 Toyota Land Cruiser Prado 86 8 Volkswagen Polo 86 9 Renault Megane 80 10 Skoda Kodiaq 77

*Дані за листопад 2019 р.

Четвертим за популярністю в Києві став автомобіль KIA Sportage – 131 реєстрація. При цьому, автомобілі цієї моделі вибирали в основному приватні особи – 103 чол. Замикає лідерську п’ятірку – 111 авто, 88% з яких оформлено на юридичних осіб.

Що стосується переваг безпосередньо киян (приватних покупців), то їх рейтинг виглядає наступним чином.

ТОП-10 автомобілів у киян (серед приватних осіб):

# Автомобіль Кількість проданих 1 KIA Sportage 103 2 Toyota RAV4 78 3 Renault Logan 51 4 Renault Sandero 48 5 Toyota Land Cruiser Prado 44 6 Suzuki Vitara 44 7 Hyundai Tucson 41 8 Suzuki SX4 41 9 Renault Duster 34 10 Volkswagen Tiguan 30

*Дані за листопад 2019 р.

Нагадаємо, що ринок електромобілів зріс на 34%.