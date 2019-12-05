У листопаді свою першу реєстрацію в Україні пройшли 28,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це в 2,5 рази більше, ніж в листопаді минулого року.

Нагадаємо, що минулого місяця було зареєстровано трохи більше 8,5 тис. нових легкових автомобілів.

Читайте також: Чому на американських авто повороти червоного кольору

В результаті розмитнені машини, що були в експлуатації, охопили 77% первинного ринку легкових авто, роком раніше їх частка була 61 відсоток.

Найбільш затребуваною віковою групою серед автомобілів, що поміняли громадянство, були машини, вироблені 8 і більше років тому. Понад 57% зареєстрованого в минулому місяці імпортного секонд-хенду були автомобілі до 2011 року випуску.

А найбільш популярною маркою залишається Volkswagen. Минулого місяця 4,8 тис. машин цієї німецької марки змінили своїх іноземних власників на українських. Другою за популярністю була Skoda, 2,7 тис. вживаних автомобілів якої було зареєстровано в листопаді. На третьому місці – Renault з результатом 2,5 тис. авто. Автомобілі марки Ford показали четвертий результат – їх обрали майже 2,4 тис. українців. Замикає п’ятірку лідерів Opel, в заліку якого близько 1,9 тис. українських номерів.

Всього з початку року українську прописку отримали 377,4 тис. легкових авто, які були в експлуатації, що в 4 рази більше, ніж роком раніше і майже в 5 разів перевищило продажі нових авто за той самий період.

Також цікаво: Чому українці досі купляють ВАЗ 2106 – автомобіль за ціною смартфону