В ноябре свою первую регистрацию в Украине прошли 28,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за границы. Это в 2,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года.

Напомним, что в прошлом месяце было зарегистрировано чуть более 8,5 тыс. новых легковых автомобилей.

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В результате растаможенные машины, которые были в эксплуатации, охватили 77% первичного рынка легковых авто, годом ранее их доля была 61 процент.

Наиболее востребованной возрастной группой среди автомобилей, поменявших гражданство, были машины, произведенные 8 и более лет назад. Более 57% зарегистрированного в прошлом месяце импортного секонд-хенда были автомобили до 2011 года выпуска.

А наиболее популярной маркой остается Volkswagen. В прошлом месяце 4,8 тыс. машин этой немецкой марки изменили своих иностранных владельцев на украинских. Второй по популярности была Skoda, 2,7 тыс. подержанных автомобилей которой было зарегистрировано в ноябре. На третьем месте – Renault с результатом 2,5 тыс. авто. Автомобили марки Ford показали четвертый результат – их выбрали почти 2,4 тыс. украинцев. Замыкает пятерку лидеров Opel, в зачете которого около 1,9 тыс. украинских номеров.

Всего с начала года украинскую прописку получили 377,4 тыс. легковых авто, которые были в эксплуатации, что в 4 раза больше, чем годом ранее и почти в 5 раз превысило продажи новых авто за тот же период.

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