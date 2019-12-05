Объявления о продаже ВАЗ 2106 до сих пор популярны на украинских сайтах. За что же так любят наши соотечественники старую технику советского (а впоследствии российского) производства?

У ВАЗ 2106 едва ли не одна из самых длинных историй. Этот автомобиль продержался на конвейере ровно 30 лет, с 1976 по 2006 год, и разошелся по миру тиражом в 4,3 млн штук. Сейчас в Украине на одном с самых популярных ресурсов по продаже б\у автомобилей размещено более 1000 предложений по продаже ВАЗ 2106. Да, украинцы до сих пор активно покупают и продают такие автомобили и объяснить это можно несколькими факторами.

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Конечно, самый очевидный – низкая цена. Сейчас купить ВАЗ 2106 можно даже за 250 долларов. Такой автомобиль будет на ходу, хотя и с огромным "букетом" технических проблем. Подавляющее большинство "шестерок" в более или менее пригодном к эксплуатации состоянии продается в ценовом диапазоне 500-1500 долларов. Конечно, есть большое количество объявлений с ценником в 1500-2000 долларов, но назвать такой прайс адекватным достаточно сложно и такие объявления просто "висят".

Впрочем, есть и исключения – экземпляры с минимальным пробегом в "оригинальном" состоянии. За такие коллекционные "шестерки" просят по 3000-3500 долларов. Здесь уже адекватность прайса можно назвать обоснованной, ведь такие экземпляры со временем только дорожают и при условии надлежащего хранения могут быть неплохим "пенсионным фондом".

Дороже, а именно за 4500-5000 долларов, можно приобрести "прокачанные" версии, подготовленные к участию в различных соревнованиях. Мощность некоторых выставленных на продажу экземпляров достигает 400 л.с. В подобные автомобили вложено гораздо больше, чем за них просят продавцы, а обслуживание и содержание такого автомобиля – очень затратное удовольствие. Ну и, конечно, о честном прохождении техосмотра (если эту схему вернут) будет невозможно.

Вторая причина популярности – простота обслуживания. Эти автомобили можно отремонтировать в любом гараже и стоит обслуживание и ремонт совсем дешево. Более того простая, или даже примитивная конструкция позволяет легко выполнять ремонт самостоятельно.

Третья причина – доступность запчастей. Во-первых запчасти для ВАЗ 2106 продаются чуть ли не в каждом сельском "хлебном магазине". Во-вторых, их цена очень и очень низкая (качество, к сожалению, также низкое).

Именно поэтому содержание ВАЗ 2106 превращается в некое хобби – такие автомобили постоянно требуют обслуживания и ремонта и владелец "шестерки" вынужден постоянно тратить время и деньги (пусть и небольшие) на поддержание автомобиля в исправном состоянии.

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