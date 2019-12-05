Оголошення про продаж ВАЗ 2106 досі популярні на українських сайтах. За що ж так люблять наші співвітчизники стару техніку радянського (а згодом російського) виробництва?

ВАЗ 2106 має чи найдовшу історію. Цей автомобіль протримався на конвеєрі рівно 30 років, з 1976 по 2006 рік, і розійшовся по світу тиражом у 4,3 млн штук. Зараз в Україні на одному за найпопулярніших ресурсів з продажу вживаних авто розміщено більше 1000 пропозицій з продажу ВАЗ 2106. Так, україніці досі активно купують і продають такі авто, а пояснити це можна кількома факторами.

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Звичайно, найбільш очевидний – низька ціна. Зараз купити ВАЗ 2106 можна навіть за 250 доларів. Такий автомобіль буде на ходу, хоча і з величезним "букетом" технічних проблем.

Переважна більшість "шісток" у більш-менш придатному до експлуатації стані продається в ціновому діапазоні 500-1500 доларів. Звісно, є велика кількість об’яв з цінником у 1500-2000 доларів, але назвати такий прайс адекватним досить складно і такі об’яви просто "висять".

Втім є і виключення – екземпляри з мінімальним пробігом у "оригінальному" стані. За такі колекційні "шістки" просять по 3000-3500 доларів. Тут вже адекватність прайсу можна назвати обґрунтованою, адже такі екземпляри з часом лише дорожчають і за умови належного зберігання можуть бути непоганим "пенсійним фондом".

Дорожче, а саме за 4500-5000 доларів, можна придбати "прокачані" версії, які підготовлені до участі в різноманітних змаганнях. Потужність деяких виставлених на продаж екземплярів сягає 400 к.с. В подібні авто вкладено набагато більше коштів, ніж за них просять продавці, а обслуговування і утримання такого авто – дуже затратне задоволення. Ну і, звісно, чесне проходження техогляду (якщо цю схему повернуть) буде неможливе.

Друга причина популярності – простота обслуговування. Ці автомобілі можна відремонтувати у будь-якому гаражі і коштує обслуговування та ремонт зовсім дешево. Більш того, проста, або навіть примітивна конструкція дозволяє легко виконувати ремонт самотужки.

Третя причина – доступність запчастин. По-перше, запчастини для ВАЗ 2106 продаються ледь не в кожному сільському "хлібному магазині". По-друге, їх ціна дуже і дуже низька (якість, на жаль, також низька).

Саме через це утримання ВАЗ 2106 перетворюється на таке собі хобі – такі авто постійно вимагають обслуговування та ремонту і власник "шістки" вимушений постійно витрачати час та гроші (хай і невеликі) на підтримання авто у справному стані.

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