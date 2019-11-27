Українські чиновники мріють про повернення відміненого вісім років назад техогляду для легкових авто. Якщо це станеться – багато українських автомобілістів зіткнуться із певними складностями.

Зараз, на момент публікації цього матеріалу, обов’язковому техогляду (ОТК – обов’язковий технічний контроль) підлягають лише автомобілі, які задіяні у комерційних перевезеннях, та всі вантажівки, включно з тими, якими можна керувати з "легковою" категорією "В".

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Це зовсім не означає, що такі автомобілі перебувають у належному технічному стані – старенькі КаМАЗи, що випускають клуби густого диму, маршрутки, у яких колеса відриваються прямо на ходу, нажаль не рідкість на наших дорогах. І ОТК вони якось проходять.

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По суті це означає, що і зараз техогляд є корупційним явищем. Більше того, повернення ТО для легкових авто жодним чином не вплине на безпеку на дорогах. Це підтверджує офіційна статистика національної поліції – через технічні несправності виникає менше 1% ДТП.

Проте, українські чиновники прикриваються нібито положеннями "Угоди про асоціацію з ЄС". Та в ній насправді нема а ні слова про техогляд. Ця процедура регламентується Директивою 2014/45/ЄС яка є обов’язкова для виконання лише державами-членами ЄС.

Втім нинішній "турборежим" Верховної Ради, теоретично, може призвести до відновлення схеми техогляду.

Згідно з Директивою 2014/45/ЄС, яка регламентуватиме впровадження техогляду, на перший план виносяться питання безпеки, в тому числі екологічної. Автомобіль, який підлягає перевірці, повинен відповідати стандартам і вимогам, що діяли на момент його випуску, або тим, які зазначені у його реєстраційних документах. Отже, крок за кроком розберемося: що, як можна зробити у кожній конкретній ситуації.

Автомобілі випущені до 1988 року

Каталітичні нейтралізатори та сажові фільтри на авто тих часів (класу Євро-0 або без нього) майже не встановлювались. Отже якщо автомобіль справний, в теорії, він може чесно пройти ТО.

Автомобілі з "каталізаторами"

Щоб дізнатись, чи обладнане ваше авто каталітичним нейтралізатором (КН), або сажовим фільтром (СФ) (для дизелів), запитайте про це у свого автомеханіка, та здійсніть перевірку на СТО, яка має серед свого обладнання газоаналізатор. Майстер-діагност за показниками приладу скаже, чи працює цей пристрій, чи лише присутній на борту "цеглиною", але своїх функцій не виконує.

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Найчастіше каталітичний нейтралізатор демонтують не через те, що він зносився і втратив ефективність, а тому, що з вичерпанням ресурсу перетворився на "затичку" для магістралі відпрацьованих газів, від чого двигун не може розвивати достатньої потужності, або ж взагалі не заводитись. В Українських умовах нормальний ресурс каталізатора та сажового фільтра переважної більшості легкових авто – 150-250 тис км пробігу.

Якщо інспектор на техогляді виявить, що цей елемент несправний або відсутній, доведеться шукати варіанти. Робити це доведеться одночасно з сотнями тисяч або навіть мільйонами автомобілістів, адже за різними оцінками середній вік авто в Україні від 16 до 20 років, і пробіг у них відповідний.

Каталізатор чи сажовик є, але неефективні

В такому випадку проблему можна усунути декількома методми. Дешево, але з мізерними шансами: залити в бак присадку для очищення "каталізатора". Здебільшого присадки призначені лише для покращення певних характеристик або для профілактики імовірних проблем, тож шансів на успіх мало.

Середня ціна: регенерація на спеціальному обладнанні. Для цього КН або СФ знімають з авто та встановлюють на сконструйований для цього стенд, де за кілька годин має відбутись відновлення властивостей цієї деталі. Ціна за таку послугу близько 100 євро для легковиків, та 200 для вантажівок. Компанії, які надають такі послуги, обіцяють що "каталізатор" чи "сажовик" будуть мало не кращі за нові. Дехто навіть гарантує повернення коштів, якщо характеристики КН/СФ після "промивання" не змінились.

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Дорого, але надійно: заміна КН/СФ на новий. Тут все залежить від авто. Найдешевший каталізатор для "Ланоса" – від 50 "умовних". Середні ціни для популярних "іномарок" в діапазоні $500 – 1 500. Найдорожчі – для машин з двигунами великого об’єму та з найновішими екостандартами "Євро" – кілька тисяч доларів.

Сажові фільтра для дизельних авто дуже дорогі. Наприклад на Audi A6 2003 року випуску з двигуном 2,5 л. сажовий фільтр коштує $2 880. Для Renault Megane третього покоління з дизельним мотором 1,5 л. - $2 600.

Жоден варіант не підходить

Це не найкраща ситуація, однак вихід треба шукати і з неї. Знаючи, що КН або СФ несправні або відсутні, залишається хіба їздити, доки не прийде час подавати автомобіль на техогляд. А там або змиритись із забороною експлуатації, або брати їх "на прокат" лише для проходження ТО (як зараз роблять з європейською світлотехнікою для проходження сертифікації), або шукати не зовсім законні варіанти проходження ТО.

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