У кожному сучасному автомобілі є цей дуже неоднозначний компонент: каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів. При всій його видимій марності він дуже дорогий, та ще й постарівши, заважає працювати двигуну. Авто24 знає, як продовжити ресурс каталізатора.

Скажемо відразу: є моделі авто, які мали хронічно проблемні каталізатори, передчасно виходячі з ладу, але про них ми сьогодні говорити не будемо. Наша розмова про те, як не вивести цей пристрій з ладу завчасно. А при вдалому розкладі – і продовжити термін роботи, відведений конструкторами.

Каталізатор не тільки очищає відпрацьовані гази від шкідливих для людини речовин, але і частково глушить звук вихлопу.

Для розуміння: більшість виробників розраховують роботу каталізатора мінімум на 150 тис. км, а в основному його ресурс офіційно визначається як ресурс всього автомобіля.

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У вітчизняних умовах, коли термін служби будь-якого автомобіля прагне до безкінечності, розклади дещо інші, але для нас важливо знати, які фактори впливають на скорочення життя каталізатора.

Чому вмирає каталізатор

Розповімо про причини, за якими нейтралізатор передчасно виходить з ладу, можливо це допоможе вам продовжити його ресурс.

паливо з невідповідним октановим числом. Догораючи у вихлопному тракті, воно оплавляє стільники каталізатора, які перестають пропускати вихлопні гази;

пропуски запалювання в одному з циліндрів. Паливо, що не згоріло в циліндрі, потрапляє в каталізатор і догорає в ньому, оплавляючи його стільники;

перелив палива несправними форсунками. Результат той самий, що й у попередньому випадку;

несправність датчиків кисню. Лямбда-зонд, що дає некоректний сигнал в ЕБУ, провокує передозування палива, яке догорає у випускному тракті, в тому числі і в каталізаторі;

механічне руйнування стільників каталізатора. Начинка може розтріскатися через струс (наприклад, нейтралізатор впустили при ремонті), або різкого охолодження в крижаній калюжі при русі. Відомі приклади руйнування кераміки стільників через заводський брак.

На фото – суворий, але ефективний варіант повернути двигуну працездатність: засмічені стільники каталізатора пробиті ломом наскрізь.

Симптоми відмови каталізатора

Водій довгий час може не помічати, що каталізатор доживає останні місяці. Але коли оплавлені або забиті стільники залишаються відкритими менш ніж наполовину, падіння тяги двигуна вже не можна не помітити. Зрештою двигун відмовиться рухати машину вперед і загориться тривожна лампа check engine.

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Уточнимо, що причина виходу цього вузла з ладу може бути природною і позаштатною, передчасною. У першому випадку це буде поступове засмічення стільників сажею, окалиною та іншими продуктами згоряння палива. Також цілком природним для немолодого авто буде посилене засмічення "ката" нагаром від незнятого кільцями і незгорілого масла, що вилітає з циліндрів у вихлопну систему. А що стосується передчасних проблем, то в першу чергу зустрічається оплавлення кераміки або металу стільників через перегрів системи вихлопу (вище 900º С). Навіть якщо спочатку спікання буде локальним, незабаром вільні канали теж почнуть перегріватися через підвищену кількість проходячих скрізь них вихлопних газів, і також стануть непрохідними.

Оригінальний каталітичний нейтралізатор коштує недешево, і для старих автомобілів його покупка часто виглядає безглуздою.

Серйозна біда для всього двигуна – фрагментарне викрошування кераміки. Неприємність в тому, що у моторів з так званим катколлектором – каталізатором, розташованим біля самої головки блоку – дрібні частини зруйнованої кераміки можуть засмоктуватися назад в циліндри. Де вони працюють як ефективний абразив і швидко виводять циліндро-поршневу групи з ладу: падає компресія, а разом і потужність. На щастя, такі приклади характерні лише для деяких конкретних моделей моторів.

Рекомендація Авто24

Насправді, технічна фантазія і багатий досвід наших співвітчизників пропонують масу доступних варіантів вирішення проблеми, коли зіпсувався каталізатор. Але поклавши руку на серце, погодьтеся, краще, ніж задумали заводські конструктори, автомобіль працювати не буде. Тому якщо вже вам дісталася машина з рідною системою випуску, бережіть її якомога довше.

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