У сучасному автомобілі є чимало цікавого. Виявляється, в ньому є навіть благородні метали – і на цьому факті може непогано заробити сам автовласник.

Не всі знають, що так званий каталізатор вихлопної системи – а точніше каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів – містить в собі дорогоцінні метали платинової групи. В першу чергу це власне платина, а також благородні метали паладій і родій.

У корпусі каталізатора ховається пориста керамічна начинка, на яку і напилений той чи інший благородний метал.

Тому після виходу автомобільного каталізатора з ладу – а це зазвичай трапляється після 150 – 200 тис. км пробігу – його можна не викидати на смітник, а здавати в спеціальні переробні підприємства. Які вміють витягати благородний метал для передачі його на переробку для повторного використання.

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Головний нюанс цієї процедури в тому, що платина або метали-платиноїди знаходяться в каталізаторі у вигляді найтоншого шару, напиленого на пористі керамічні стільники. Власне, пристрій нейтралізатора так і задумано – щоб поверхня контакту вихлопних газів з металом-каталізатором була якомога ширшою. Тому зібрати розпорошену платину з 20 тис. кв. метрів внутрішньої поверхні сот не так вже й просто. Для цього доводиться "обполіскувати" кераміку кислотами, нагрівати, гальванізувати, дробити... Але це, власне кажучи, проблеми не автомобіліста, а інших людей.

Оптові партії каталізаторів переробники беруть за вищою, договірною ціною.

Для нас куди цікавіше питання – як визначається ціна, за якою приймається каталізатор, що відпрацював своє? Щоб визначити кількість платиноїдів, використовується РФ-спектрометр, він же – рентгенофлуоресцентний аналізатор. Але перш за все потрібно розпиляти корпус, витягти керамічний наповнювач і подрібнити його. Потім, після співвідношення даних спектрометра і масу перемеленої начинки, приймальник визначає ціну.

Середня ціна каталізатора, що відпрацьовав своє – від 500 до кількох тисяч гривень, і отримати їх можна, що називається, не відходячи з місця – просто здавши непотрібну запчастину в пункті прийому. Цікаво, що приймальники при оцінці враховують поточні котирування дорогоцінних металів на світових біржах – у всякому разі, так вони заявляють. А цифра ця стосовно платини може відчувати значні коливання, для прикладу: в залежності від ситуації одна унція цього металу в різні періоди може коштувати і кілька сот доларів, і півтори тисячі доларів.

Вміст дорогоцінних металів у каталізаторі визначають за допомогою спектрометра. Він, до речі, вміє відрізняти метали-замінники платини.

Для розуміння: вміст чистої платини або інших платиноїдів становить десяті й соті частки відсотка від загальної маси начинки каталізатора.

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Приймаючи до уваги, скільки коштує новий каталізатор, який доведеться купувати на заміну того, що вийшов з ладу, здати старий на переробку буде максимально раціональним кроком. І навіть якщо ви не хочете купувати новий "кат" і збираєтеся замінити його обманкою, все одно варто замислитися над утилізацією – як не крути, ціна вартує часу, витраченого на здачу дорогоцінної вторсировини.

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