Багато автомобілів в Україні експлуатуються з деякими спрощеннями порівняно з заводським станом. А чи можна виїжджати в інші країни, наприклад, без каталізатора відпрацьованих газів?

Звичайно, автомобіль повинен залишатися таким, яким його задумали конструктори. Але каталізатор з вихлопної системи українці видаляють не від хорошого життя. Просто на той час, коли він виходить з ладу – а це в середньому не менше п'яти-семи років, весь автомобіль, також постарілий, може коштувати ненабагато дорожче цього компонента, який містить, до слова платину та інші дорогоцінні метали.

Каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів – неодмінний атрибут всіх автомобілів випуску з початку 2000-х років.

У будь-якому випадку, ціна цього елемента вихлопу надмірно висока для старої машини. Тому в будь-якому автосервісі вам запропонують замість каталізатора трубу-пустушку і емулятор-обманку, який подасть керуючій електроніці сигнал про те, що з вихлопними газами все ОК.

В Україні, поки легкові авта не мають проходити обов’язковий техогляд, цього цілком достатньо для успішної експлуатації будь-якого автомобіля. Тим більше, що питання чистоти повітря, за якої допомагає стежити каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів, багато кого хвилюють мало.

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Але в розвинених країнах до стану автомобіля, в тому числі і його вихлопу, вимоги суворіші – і відразу скажемо, що стосується це не тільки місцевих автомобілістів, а й гостей з України. Так, Шенгенський кодекс і Віденська конвенція про кородни наказують кожному автомобілісту мати при в'їзді на територію країни документ про технічну справність автомобіля.

У західноєвропейських державах, які часто відвідують українські громадяни на своїх автомобілях, чистота вихлопу контролюється під час регулярного техогляду. Який проводиться так званим інструментальним методом на спеціальних підприємствах.

Формально на кордоні можуть зажадати документ про техстан автомобіля або перевірити його безпосередньо на місці. Але так буває дуже рідко.

Таким чином, якщо тамтешній автомобіль має діючий документ про техогляд, він автоматично вважається екологічно правильним – аж до проходження наступного техогляду. Формально таким же чином контролюючі органи європейських держав сприймають автомобілі громадян інших країн, які приїхали в їхню країну: раз в української легковика є номери і страховка, значить, його технічний стан відповідає вимогам закону. Але при цьому прикордонник формально має право вимагати підтвердження техстану машини.

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На практиці склад вихлопних газів – і тим більше наявність на своєму місці каталізатора – на в'їзді в більшість країн не перевіряють. І наші співвітчизники без побоювань подорожують по Європі на своїх машинах незалежно від комплектації системи вихлопу – головне, щоб з труби не йшов явний дим.

Оригінальні каталізатори сучасних автомобілів містять благородні метали платину, паладій і родій – тому вони так дорогі.

До слова, претензії автоматично викликають лише вм'ятини на кузові і тріщини на лобовому склі – з ними в Європу не пустять. На польському кордоні можуть перевірити стан шин і роботу світлотехніки. А на деяких в'їздах до Фінляндії влаштовані бокси, в яких можуть провести техогляд автомобіля, в тому числі і на предмет чистоти вихлопу, хоча це контроль не тотальний, а вибірковий. На прикордонних переходах в Литву можуть просто попросити документ про проходження техогляду.

Досвідчені мандрівники пригадують поодинокі випадки вибіркового контролю автомобілів прямо на дорогах, зокрема, в Німеччині – з приладом, що замірє CO, CH і NO. Ось тут вже від відповідальності не втекти: швидше за все, доведеться заплатити штраф. Але повторимося, трапляється таке надзвичайно рідко.

У великі міста Європи буває заборонений в'їзд машин старих екологічних класів. За відсутність наклейки-сертифікату загрожує штраф в кілька десятків євро – навіть якщо вихлоп насправді "чистий".

Є ще одна важлива обмовка. Буквально кілька останніх років в європейських країнах вводяться так звані екологічні зони, які забороняють в'їзд автомобілів екологічного стандарту нижче встановленого (зазвичай Euro 4 або Euro 5). Як правило, відповідні знаки встановлюють на в'їзді в центр великих європейських міст. І ось такі райони на машині без каталізатора потрібно об'їжджати, тим більше, що їх можна заздалегідь знайти в інтернеті і запланувати маршрут в об'їзд.

Рекомендація Авто24

Досвід наших співвітчизників, які часто виїжджають за кордон, говорить про те, що суворого контролю за наявністю каталізатора немає, але хотілося б сказати про інше. Видалення каталітичного нейтралізатора – міра хоч і вимушена, але небажана. Якщо вам не хочеться настільки спрощувати свій автомобіль, а із засобами на покупку нового "каталізатора" напряг, по-перше, спробуйте здати старий каталізатор на переробку – це істотно поповнить ваш бюджет. А по-друге, шукайте для покупки не оригінальний керамічний каталізатор, а бюджетну версію з металевими сотами – такі набагато дешевші.

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