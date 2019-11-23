Может быть это и плохо, но многие наши автомобили эксплуатируются с некоторыми упрощениями относительно заводского состояния. А можно ли выезжать в другие страны, например, без катализатор обработавших газов?

Конечно, автомобиль должен оставаться таким, каким его задумали конструкторы. Но катализатор из выхлопной системы мы удаляем не от хорошей жизни. Просто к тому времени, когда он выходит из строя – а это в среднем не менее пяти-семи лет, весь автомобиль, также состарившийся, может стоить ненамного дороже этого компонента, содержащего, к слову платину и другие драгметаллы.

Каталитический нейтрализатор отработавших газов – непременный атрибут всех автомобилей выпуска с начала 2000-х годов.

В любом случае, цена этого элемента выхлопа чрезмерно высока для старой машины. Поэтому в любом автосервисе вам предложат вместо катализатора трубу-пустышку и эмулятор-обманку, который подаст управляющей электронике сигнал о том, что с выхлопными газами все ОК. В Украине этого достаточно для успешной эксплуатации любого автомобиля. Тем более, что вопросы чистоты воздуха, за которой помогает следить каталитический нейтрализатор отработавших газов, большинство из нас волнуют мало.

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Но в развитых странах к состоянию автомобиля, в том числе и его выхлопа, требования более строгие – и сразу скажем, что касается это не только местных автомобилистов, но и гостей из Украины. Так, Шенгенский кодекс и Венская конвенция о границах предписывают каждому автомобилисту иметь при въезде на территорию страны документ о технической исправности автомобиля.

В западноевропейских государствах, которые часто посещают украинские граждане на своих автомобилях, чистота выхлопа контролируется во время регулярного техосмотра. Который проводится так называемым инструментальным методом на специальных предприятиях.

Формально на границе могут потребовать документ о техсостоянии автомобиля или проверить его непосредственно на месте. Но так бывает очень редко.

Таким образом, если тамошний автомобиль имеет действующий документ о техосмотре, он автоматически считается экологически правильным – вплоть до прохождения следующего техосмотра. Формально таким же образом контролирующие органы европейских государств воспринимают автомобили граждан других стран, приехавших в их страну: раз у украинской легковушки есть номера и страховка, значит, ее техническое состояние отвечает требованиям закона. Но при этом пограничник формально имеет право потребовать подтверждение техсостояния машины.

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На практике состав выхлопных газов – и тем более наличие на своем месте катализатора – на въезде в большинство стран не проверяют. И наши соотечественники без опасений путешествуют по Европе на своих машинах вне зависимости от комплектности системы выхлопа – главное, чтобы из трубы не шел явный дым.

Оригинальные катализаторы современных авто содержат благородные металлы платину, паладий и родий – поэтому они так дороги.

К слову, претензии автоматически вызывают лишь вмятины на кузове и трещины на лобовом стекле – с ними в Европу не пустят. На польской границе могут проверить состояние шин и работу светотехники. А на некоторых въездах в Финляндию устроены оборудованные боксы, в которых могут провести техсмотр автомобиля, в том числе и на предмет чистоты выхлопа, хотя это контроль не тотальный, а выборочный. На погранпереходах в Литву могут просто попросить документ о прохождении техосмотра.

Опытные путешественники припоминают единичные случаи выборочного контроля автомобилей прямо на дорогах, в частности, в Германии – с прибором, замеряющим CO, CH и NO. Вот тут уже от ответственности не уйти: скорее всего, придется заплатить штраф. Но повторимся, случается такое чрезвычайно редко.

В крупные города Европы бывает запрещен въезд машин старых экологических классов. За отсутствие наклейки-сертификата грозит штраф в несколько десятков евро – даже если выхлоп на самом деле “чистый”.

Есть еще одна важная оговорка. Буквально несколько последних лет в европейских странах вводятся так называемые экологические зоны, которые запрещают въезд автомобилей экологического стандарта ниже установленного (обычно Euro 4 или Euro 5). Как правило, соответствующие знаки устанавливают на въезде в центр крупных европейских городов. И вот такие районе на машине с удаленным катализатором нужно объезжать, тем более, что их можно заранее найти в интернете и запланировать маршрут в объезд.

Рекомендация Авто24

Опыт наших соотечественников, часто выезжающих за границу, говорит о том, что сурового контроля за наличием катализатора нет, но хотелось бы сказать о другом. Удаление каталитического нейтрализатора – мера хоть и вынужденная, но нежелательная. Если вам не хочется настолько упрощать свой автомобиль, а со средствами на покупку нового “ката” напряженка, во-первых, попробуйте сдать старый катализатор на переработку – это существенно пополнит ваш бюджет. А во-вторых, ищите для покупки не оригинальный керамический катализатор, а бюджетную версию с металлическими сотами – такие намного дешевле.

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