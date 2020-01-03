В каждом современном автомобиле есть этот очень неоднозначный компонент: каталитический нейтрализатор отработавших газов. При всей его видимой безполезности он весьма дорог, да еще и состарившись, двигателю мешает работать. Авто24 занет, как продлить ресурс катализатора.

Скажем сразу: есть модели авто, которые имели хронически проблемные катализаторы, преждевременно выходящие из строя, и он них мы сегодня говорить не будем. Наш разговор о том, как не вывести это устройство из строя раньше времени. А при удачном раскладе – и продлить срок работы, отведенный конструкторами.

Катализатор не только очищает отработавшие газы от вредных для человека веществ, но и частично глушит звук выхлопа.

Для понимания: большинство производителей рассчитывают работу катализатора минимум на 150 тыс. км, а в основном его ресурс официально определяется как ресурс всего автомобиля.

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В отечественных условиях, когда срок службы любого автомобиля стремится к безконечности, расклады несколько иные, но для нас важно знать, какие факторы влияют на сокращение жизни катализатора.

Почему умирает катализатор

Расскажем о причинах, по которым нейтрализатор преждевременно выходит из строя: возможно, это поможет вам продлить его ресурс.

топливо с несоответствующим октановым числом. Догорая в выхлопном тракте, оно оплавляет соты катализатора, которые перестают пропускать выхлопные газы;

пропуски зажигания в одном из цилиндров. Топливо, не сгоревшее в цилиндре, попадает в катализатор и догорает в нем, оплавляя его соты;

перелив топлива неисправными форсунками. Результат тот же, что и в предыдущем случае;

неисправность датчиков кислорода. Лямбда-зонд, дающий некорректный сигнал в ЭБУ, провоцирует передозировку топлива, которое догорает в выпускном тракте, в том числе и в катализаторе;

механическое разрушение сот катализатора. Начинка может растрескаться из-за встряски (например, нейтрализатор уронили при ремонте), или резкого охлаждения в ледяной луже при движении. Известны примеры выкрашивания керамики сот из-за заводского брака.

На фото – суровый, но эффективный вариант вернуть двигателю работоспособность: засорившиеся соты катализатора пробиты ломом насквозь.

Симптомы отказа катализатора

Водитель долгое время может не замечать, что катализатор доживает последние месяцы. Но когда оплавившиеся или забитые соты остаются открытыми менее чем наполовину, падение тяги двигателя уже нельзя не заметить. В конце концов двигатель откажется двигать машину вперед и загорится лампа тревожная лампа check engine.

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Уточним, что причина выхода этого узла из строя может быть естественной и внештатной, преждевременной. В первом случае это будет постепенное засорение сот сажей, окалиной и иными продуктами сгорания топлива. Также вполне естественным для немолодого авто будет усиленное засорение “ката” нагаром от неснятого кольцами и несгоревшего масла, вылетающего из цилиндров в выхлопную систему. А что касается преждевременных проблем, то в первую очередь встречается оплавление керамики или металла сот из-за перегрева системы выхлопа (выше 900о С). Даже если поначалу спекание будет локальным, вскоре оставшиеся свободными каналы тоже начнут перегреваться из-за повышенного количества проходящих через них выхлопных газов, и также станут непроходимыми.

Оригинальный каталитический нейтрализатор стоит недешево, и для старых автомобилей его покупка часто выглядит безсмысленной.

Серьезная беда для всего двигателя – фрагментарное выкрашивание керамики. Неприятность в том, что у моторов с так называемым катколлектором – катализатором, расположенным около самой головки блока – мелкие части разрушившейся керамики могут засасываться обратно в цилиндры. Где они работают как эффективный абразив и быстро выводят цилиндро-поршневую группы из строя – падает компрессия, а вместе и мощность. К счастью, такие примеры характерны лишь для некоторых конкретных моделей моторов.

Рекомендация Авто24

На самом деле, техническая фантазия и богатый опыт наших соотечественников предлагает массу доступных вариантов решения проблемы испортившегося катализатора. Но положа руку на сердце, согласитесь: лучше, чем задумали заводские конструкторы, автомобиль работать не будет. Поэтому если уж вам досталась машина с родной системой выпуска, берегите ее как можно дольше.

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