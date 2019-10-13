Многие водители узнают значение этого слова только после того, как им сообщат о полном выходе двигателя из строя. Поэтому лучше познакомиться с этим явлением в теории – чтобы ни при каких обстоятельствах не дать мотору “хлебнуть воды”.

Двигатель автомобиля при работе забирает в свои цилиндры тысячи литров воздуха в минуту – цилиндры мотора работают как высокоэффективный насос. А если случится попасть во впускной тракт воде, мощная тяга на впуске засасывает и ее.

Тяжесть последствий гидроудара зависит от количества попавшей в мотор воды и типа двигателя: дизели переносят эту беду хуже.

Но жидкость, в отличие от воздуха, не сжимается, поэтому присутствие в цилиндре хотя бы пары капель воды приводит к такому нарастанию давления, что поршень при ходе вверх почти ударяется о “стену” водно-газовой смеси.

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Отсюда и термин – гидроудар. Ну а поскольку удар, то соответственно имеют место и механические повреждения: погнутые шатуны, сломанные пальцы, раскрошенные поршни и т.п. Одним словом, полной разборки двигателя и серьезного ремонта не избежать.

Основные признаки гидроудара таковы:

- Несколько секунд назад вы заезжали в глубокую лужу и/или поднятая перед капотом волна достигала верха облицовки радиатора.

- Двигатель работает с перебоями, вибрациями, сотрясениями.

- Мокрый сменный элемент воздушного фильтра.

- Капли воды в корпусе воздушного фильтра и каналах воздуховода.

Детали при гидроударе могут и не сломаться, однако потерять геометрию так, что нормальная работа агрегата будет невозможной.

Что делать, если случился гидроудар

Если после форсирования водной преграды машина ведет себя необычно, порядок действий должен быть такой:

Немедленно заглушите двигатель. В некоторых случаях переживший гидроудар мотор не останавливается сам, а самые тяжелые повреждения детали получают из-за работы после гидроудара.

Откройте корпус воздушного фильтра и осмотрите его сменный элемент. Если фильтр мокрый, значит, вероятность полновесного гидроудара велика. Запускать двигатель нельзя. Бумажный фильтр может быть деформирован – это тоже признак того, что он был намочен.

Осмотрите внутреннюю полость воздушного фильтра и воздуховода от него к дроссельной заслонке. Если в ней есть капли влаги, значит, скорее всего вода попала и в цилиндры.

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Всю воду до мельчайшей капельки нужно убрать из корпуса фильтра и воздуховодов. Хорошо использовать для этого бумажные полотенца или салфетки.

Выкрутите свечи и покрутите мотор стартером. Если получилось – уже неплохо, значит, двигатель не заклинило. Если у вас есть помощник, попросите его во время прокрутки мотора стартером посмотреть, не вылетает ли из свечных отверстий вода. Ее, кстати, не всегда можно заметить и отличить от топлива, так что главное в этой процедуре – не диагностика, а “изгнание” воды из цилиндров.

Прежде всего при гидроударе страдают шатуны. Внешне на работе мотора это может и не отражаться, но через время шатун ломается и разрушает цилиндр.

В принципе, отчаянные водители после всех вышеуказанных этапов просушки могли бы пытаться запустить мотор. Но в идеале для полной гарантии безопасности двигателя нужно разобрать весь впускной тракт, чтобы убедиться в отсутствии в нем воды и удалить найденную влагу. Поскольку, увы, известны случаи, когда вроде как удачно искупанный в реке двигатель не выявлял поначалу проблем, но во время утреннего запуска после стоянки вдруг начинал грохотать и трястись, возвещая о необходимости капремонта.

Если фильтр мокрый, а под ним в корпусе есть капли воды, нужно тщательно проверить на наличие воды весь впускной тракт.

Потому что за ночь вода, попавшая через фильтр во впускной тракт, собралась вся разом с верхних стенок вниз воздуховода, в место, где ее утром легко подхватил засасываемый в цилиндры воздух – чем и был вызван гидроудар.

Так что запуск мотора, хлебнувшего воды, стоит делать только после консультации квалифицированного специалиста.

Рекомендация Авто24

Гидроудар не просто старая водительская фобия, его в самом деле стоит бояться, ведь получить его при наличии глубоких луж на дороге – пара пустяков. Последствия могут быть самыми неприятными, и даже “капиталка” тут покажется удачным вариантом. Поэтому перед каждой глубокой лужей внимательно оцените обстановку и при малейших сомнениях отказывайтесь от форсирования. Лучше подождать пару часов, пока вода спадет, или выбрать другой маршрут, чем менять двигатель из-за разрушения цилиндро-поршневой группы и повреждения блока.

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