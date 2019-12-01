Як люди технічно грамотні і законослухняні, ми переконані: автомобіль повинен бути таким, яким його задумали конструктори. Але життя бентежне: багато власників змушені викидати каталізатор. Чому вони це роблять?

З точки зору практичних громадян каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів – деталь зайва. Ціну автомобіля підвищує, двигун "душить", та ще й чималих грошей вимагає при заміні.

Каталізатор, що відслужив своє, зазвичай виявляється або забитим гаром, або оплавленим від перегріву.

Головна функція нейтралізатора – зниження вмісту СО, СН і інших речовин у відпрацьованих газах, але більшість автомобілістів ця тематика хвилює мало. Тому, коли вузол виходить з ладу, багато власників не заморочуються з пошуком і установкою нового каталізатора, а видаляють його зовсім.

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Не завжди це проходить гладко, і тим не менше на будь-якій незалежній СТО вам скажуть, що число установок нових каталізаторів мізерно в порівнянні з монтажем різних "пустушок", емуляторів, полум'ягасників і інших "обманок"-замінників.

Що дає видалення каталізатора

Плюси

У багатьох випадках має місце економія грошей при виході з ладу старого каталізатора;

Відпадає необхідність заміни його в майбутньому;

Відпадають ризики, пов'язані з відмовою каталізатора через позаштатні ситуації під час експлуатації: неякісне паливо, пропуски запалювання, руйнування кераміки;

В окремих випадках "полегшується дихання" двигуна – незначно зростає потужність і падає витрата палива.

Замість стільникової начинки в корпус "ката" зазвичай ставлять так званий полум'ягасник – набір перегородок, що створюють опір потоку і знижують його температуру.

Мінуси

Порушення ПДР України (п. 31.4.6);

Змінюється екологічний клас машини;

У деяких випадках підвищується гучність роботи двигуна;

Ризик попастись на контролі токсичності – в принципі, контролюючі органи можуть перевіряти вихлоп навіть на вулиці;

Теоретична неможливість пройти техогляд, в тому числі при виїзді за кордон;

Клопоти, пов'язані з встановленням обманок, електронних і механічних, а також полум’ягасника або прямотока – замість вилученого каталізатора.

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Найпростіша механічна обманка – футорка, що відсуває лямбда-зонд з потоку вихлопних газів. У просунутому варіанті в проставці розміщують фрагмент сот від каталізатора.

Нагадаємо, що дуже часто (наприклад, у машин з другим лямбда-зондом після каталізатора) просто викинути каталітичний нейтралізатор не можна, оскільки це може відбитися на роботі двигуна. Помітивши за показаннями датчиків кисню (лямбда-зонда), що з якістю вихлопних газів щось не в порядку, електронний блок управління двигуном (ЕБУ) переводить мотор в аварійний режим роботи з обмеженням за потужністю і обертами. Тому після видалення нейтралізатора доводиться або перепрограмувати блок, або використовувати замість лямбда-зонда емулятор, який подає на ЕБУ обманний, але завжди коректний сигнал.

Ціна на видалення каталізатора в Україні

Вартість позбавлення від каталізатора не можна розглядати окремо від питання створення йому заміни, адже просто видалення без негативних наслідків – випадок майже неймовірний і стосується лише найстарших інжекторних моделей. Отже, демонтувати вузол з машини недорого (від 150 грн) у порівнянні з вартістю полум’ягасника або стронгера, який найчастіше доводиться вмонтовувати на його місце (від 350 грн + від 200 грн робота). Майже обов’язково знадобиться обманка для лямбда-зонда (від 150 грн), а якщо цього буде замало та доведеться шукати електронний емулятор – додайте ще мінімімум 250 грн.

Варіанти обманок лямбда-зонда: найпростіша механічна, трохи хитріша втулка-перехідник з фрагментом сот (мінікаталізатор), електронні емулятори двох видів.

Є майстерні, де надають комплексну послугу – видалення каталізатора, встановлення на заміну йому стронгера чи полум’ягасника та вирішення проблеми лямбда-зонда на додачу, і стартова ціна такого “комплекса” – близько 1000 грн.

Рекомендація Авто24

Перш ніж пробити ломом кераміку каталізатора або викинути його повністю, прорахуйте фінансову сторону двох варіантів – заміни нейтралізатора новим і його видалення. Адже навіть при відмові від цього елемента вам доведеться понести витрати на монтажні роботи, обманку, емулятор, полум'ягасник або прямоток. Витрати при цьому залежать від моделі автомобіля і двигуна, тому доведеться витратити час на збір інформації на СТО і в інтернеті. Нагадаємо, що крім фірмового оригінального каталізатора, можна купити універсальний, який майстри вварять в вашу вихлопну систему. По ряду причин він дешевше рідного, але вихлоп все одно очищає, до того ж ваш автомобіль при цьому не буде вважатися некомплектним.

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