Как люди технически грамотные и законопослушные, мы убеждены: автомобиль должен быть таким, каким его задумали конструкторы. Но жизнь сурова: многие владельцы вынуждены выбрасывать катализатор. Почему они это делают?

С точки зрения практичных граждан каталитический нейтрализатор отработавших газов – деталь лишняя. Цену автомобиля повышает, двигатель “душит”, да еще и немалых денег требует при замене.

Отслуживший свое катализатор обычно оказывается или забит гарью, или оплавленным от перегрева.

Главная функция нейтрализатора – снижение содержания СО, СН и других веществ в отработавших газах, но большинство автомобилистов эта тематика волнует мало. Поэтому, когда узел выходит из строя, многие владельцы не заморачиваются с поиском и установкой нового катализатора, а упраздняют его вовсе.

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Не всегда это проходит гладко, и тем не менее на любой независимой СТО вам скажут, что число установок новых катализаторов мизерно по сравнению с монтажом различных “пустышек”, эмуляторов, пламегасителей и прочих “обманок”-заменителей.

Что дает удаление катализатора

Плюсы

Во многих случаях имеет место экономия денег при выходе из строя старого катализатора;

Отпадает необходимость замены его в будущем;

Отпадают риски, связанные с отказом катализатора из-за нештатных ситуаций во время эксплуатации: некачественное топливо, пропуски зажигания, разрушение керамики;

В некоторых случаях “облегчается дыхание” двигателя – незначительно возрастает мощность и падает расход топлива.

Вместо сотовой начинки в корпус “ката” обычно ставят так называемый пламегаситель – набор перегородок, создающих сопротивление потоку и понижающих его температуру.

Минусы

Нарушение ПДД Украины (п. 31.4.6);

Меняется экологический класс машины;

В некоторых случаях повышается шумность работы двигателя;

Риск попасться на контроле токсичности – в принципе, контролирующие органы могут проверять выхлоп даже на улице;

Теоретическая невозможность пройти техосмотр, в том числе при выезде за границу;

Хлопоты, связанные с устройством обманок, электронных и механических, а также пламегасителя или прямотока – вместо удаленного катализатора.

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Простейшая механическая обманка – футорка, отодвигающая лямбда-зонд из потока выхлопных газов. В продвинутом варианте в проставке размещают фрагмент сот от катализатора.

Напомним, что очень часто (например, у машин со вторым лямбда-зондом после катализатора) просто выбросить каталитический нейтрализатор нельзя, поскольку это может отразиться на работе двигателя. Заметив по показаниям датчиков кислорода (лямбда-зонда), что с качеством выхлопных газов что-то не в порядке, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) переводит мотор в аварийный режим работы с ограничением по мощности и оборотам. Поэтому после удаления нейтрализатора приходится или перепрограммировать блок, или использовать вместо лямбда-зонда эмулятор, который подает на ЭБУ обманный, но всегда корректный сигнал.

Цена на удаление катализатора в Украине

Стоимость избавления от катализатора нельзя рассматривать отдельно от вопроса создания ему замены, ведь просто удаление без негативных последствий – случай почти невероятный, и касается только самых старых инжекторных моделей. Итак, демонтировать узел с машины недорого (от 150 грн) по сравнению со стоимостью пламегасителя или стронгера, который часто приходится монтировать на место “ката” (от 350 грн + 200 грн работа). Почти обязательно понадобится обманка для лямбда-зонда (от 150 грн), а если этого будет недостаточно и придется искать электронный эмулятор – добавьте еще минмимум 250 грн.

Варианты обманок лямбда-зонда: самая простая механическая, более хитрая втулка-переходник с фрагментом сот (миникатализатор), электронные эмуляторы двух видов.

Есть мастерские, где оказывают комплексную услугу – удаление катализатора, установку на замену ему стронгера или пламегасителя, а также решение проблемы лямбда-зонда в придачу. И стартовая цена такого "комплекса" – около 1000 грн.

Рекомендация Авто24

Прежде чем пробить ломом керамику катализатора или выбросить его полностью, просчитайте финансовую сторону двух вариантов – замены нейтрализатора новым и его удаления. Ведь даже при отказе от этого элемента вам придется понести расходы на монтажные работы, обманку, эмулятор, пламегаситель или прямоток. Затраты при этом зависят от модели автомобиля и двигателя, поэтому придется потратить время на сбор информации на СТО и в интернете. Напомним, что кроме фирменного оригинального катализатора можно купить универсальный, который мастера вварят в вашу выхлопную систему. По ряду причин он дешевле родного, но выхлоп все равно очищает, к тому же ваш автомобиль при этом не будет считаться некомплектным.

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