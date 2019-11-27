Украинские чиновники мечтают о возвращении отмененного восемь лет назад техосмотра для легковых авто. Если это произойдет – много украинских автомобилистов столкнутся с определенными сложностями.

Сейчас, на момент публикации этого материала, обязательному техосмотру (ОТК – обязательный технический контроль) подлежат только автомобили, которые задействованы в коммерческих перевозках, и все грузовики, включая те, которыми можно управлять с "легковой" категорией "В" .

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Это вовсе не означает, что такие автомобили находятся в надлежащем техническом состоянии – старенькие КАМАЗ выпускают клубы густого дыма, маршрутки, у которых колеса отрываются прямо на ходу, к сожалению, не редкость на наших дорогах. И ОТК они как-то проходят.

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По сути это означает, что и сейчас техосмотр является коррупционным явлением. Более того, возвращение ТО для легковых авто никак не повлияет на безопасность на дорогах. Это подтверждает официальная статистика национальной полиции – из-за технической неисправности возникает меньше 1% ДТП.

Однако, украинские чиновники прикрываются якобы положениями "Соглашения об ассоциации с ЕС". И в ней на самом деле нет ни слова о техосмотре. Эта процедура регламентируется Директивой 2014/45/ЕС, которая обязательна для исполнения только государствами-членами ЕС.

Впрочем нынешний "турборежим" Верховной Рады, теоретически, может привести к восстановлению схемы техосмотра.

Согласно Директиве 2014/45/ЕС, которая будет регламентировать внедрение техосмотра, на первый план выносятся вопросы безопасности, в том числе экологической. Автомобиль, который подлежит проверке, должен соответствовать стандартам и требованиям, действовавшим на момент его выпуска, или тем, которые указаны в его регистрационных документах. Итак, шаг за шагом разберемся: что и как можно сделать в каждой конкретной ситуации.

Автомобили, выпущенные до 1988 года

Каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры на авто тех времен (класса Евро-0 или без него) почти не устанавливались. Так что если автомобиль исправен, в теории, он может честно пройти ТО.

Автомобили с "катализаторами"

Чтобы узнать, оборудованное ваше авто каталитическим нейтрализатором (КН) или сажевым фильтром (СФ) (для дизелей), спросите об этом у своего автомеханика и выполните проверку на СТО, которая имеет среди своего оборудования газоанализатор. Мастер-диагност по показаниям прибора скажет, работает это устройство, или только “лежит” на борту "кирпичом", но своих функций не выполняет.

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Чаще всего каталитический нейтрализатор демонтируют не потому, что он износился и потерял эффективность, а потому, что с исчерпанием ресурса превратился в "пробку" для магистрали отработанных газов, от чего двигатель не может развивать достаточной мощности, или же вообще не заводиться. В украинских условиях нормальный ресурс катализатора и сажевого фильтра подавляющего большинства легковых авто – 150-250 тыс. км пробега.

Если инспектор на техосмотре обнаружит, что этот элемент неисправен или отсутствует, придется искать варианты. Делать это придется одновременно с сотнями тысяч или даже миллионами автомобилистов, ведь по разным оценкам средний возраст авто в Украине от 16 до 20 лет и пробег у них соответствующий.

Катализатор или сажовик есть, но неэффективные

В таком случае проблему можно устранить несколькими методами. Дешево, но с мизерными шансами: залить в бак присадку для очистки "катализатора". В основном присадки предназначены только для улучшения определенных характеристик или для профилактики возможных проблем, поэтому шансов на успех мало.

Средняя цена: регенерация на специальном оборудовании. Для этого КН или СФ снимают с авто и устанавливают на сконструированный для этого стенд, где за несколько часов должно произойти восстановление свойств этой детали. Цена за такую услугу около 100 евро для легковых и 200 для грузовиков. Компании, которые предоставляют такие услуги, обещают что "катализатор" или "сажовик" будут почти как новые. Некоторые даже гарантирует возврат средств, если характеристики КН/СФ после "промывания" не изменились.

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Дорого, но надежно: замена КН/СФ на новый. Здесь все зависит от авто. Самый дешевый катализатор для «Ланоса» – от 50 "условных". Средние цены популярных «иномарок» в диапазоне $500 – 1 500. Самые дорогие – для машин с двигателями большого объема и с новейшими экостандартами "Евро" – несколько тысяч долларов.

Сажевые фильтры для дизельных авто очень дорогие. Например на Audi A6 2003 года выпуска с двигателем 2,5 л. сажевый фильтр стоит $2 880. Для Renault Megane третьего поколения с дизельным мотором 1,5 л. – $2600.

Ни один вариант не подходит

Это не лучшая ситуация, однако выход надо искать и из нее. Зная, что КН или СФ неисправные или отсутствуют, остается разве ездить, пока не придет время подавать автомобиль на техосмотр. А там или смириться с запретом эксплуатации, или брать их "на прокат" только для прохождения ТО (как сейчас делают с европейской светотехникой для прохождения сертификации), или искать не совсем законные варианты прохождения ТО.

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