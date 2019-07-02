Зупинились два наявні заводи холдингу – в Тольятті та Іжевску.

Офіційна причина зупинки конвеєрів – зрив поставок запчастин зі сторони одного з суміжників – нижегородского підприємства "Завод Автокомпонент". Про відновлення виробництва буде повідомлено окремо.

"АвтоВАЗ" вже працює над тим, щоб суміжник компенсував збитки, а також завірив покупців та дилерів, що збою поставок автомобілів на склади не буде.

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Керівництву "АвтоВАЗу" потрібно швидко вирішити це питаня, адже на 6 липня запланований масштабний "день відчинених дверей", на якому широкому загалу мають показати процес виробництва в Тольятті.

Втім, аналітики пов'язують зупинку конвеєра не лише з відсутністю певних запчастин. З 1 липня "АвтоВАЗ" збільшив вартість найбільш популярних автомобілів на 5000 рублів, щомісяця падає попит на найбільш сучасні моделі Lada XRAY и XRAY Cross, окрім того, завод втратив український ринок (наш уряд заборонив поставляти російські автомобілі). Перед тим місцева асоціація виробників звернулась до уряду за фінансовою допомогою через відчутний спад продажів.

Нагадаємо, що Ford розпрощався з Росію під звуки маршу.