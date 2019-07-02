Остановились два имеющихся заводы холдинга – в Тольятти и Ижевске.

Официальная причина остановки конвейеров – срыв поставок запчастей из стороны одного из смежников – нижегородского предприятия "Завод Автокомпонент". О возобновлении производства будет сообщено отдельно. "АвтоВАЗ" уже работает над тем, чтобы смежник компенсировал убытки, а также заверил покупателей и дилеров, что сбоя поставок автомобилей на склады не будет.

Читайте также: российский парусник "напал" на фургон в порту

Руководству "АвтоВАЗа" нужно быстро решить этот вопросам ведь на 6 июля запланирован масштабный "день открытых дверей", на котором широкой публике должны показать процесс производства в Тольятти.

Впрочем, аналитики связывают остановку конвейера не только с отсутствием определенных запчастей. С 1 июля "АвтоВАЗ" увеличил стоимость наиболее популярных автомобилей на 5 тысяч рублей, ежемесячно падает спрос на наиболее современные модели Lada XRAY и XRAY Cross, кроме того, завод потерял украинский рынок (наше правительство запретило поставлять российские автомобили). Перед тем местная ассоциация производителей обратилась к правительству за финансовой помощью из-за ощутимого спада продаж.

Напомним, что Ford распрощался с Россией под звуки марша.